أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

انتهى الأسبوع بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنطلاق الانتخابات الرئاسية السورية في سفارات سوريا بمختلف دول العالم، وفوز ممثلة المكسيك بلقب "ملكة جمال الكون 2021"، وموسكو تحطم رقماً قياسياً سابقاً في درجات الحرارة، وعودة السياحة إلى اليونان بعد إغلاق الحدود بسبب الوباء،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".