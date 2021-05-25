أفضل ناطحات السحاب في العالم

أعلنت لجنة مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH) عن قائمة الفائزين لعام 2021، وهي الجائزة الدولية الرئيسية في مجال بناء المنشآت الشاهقة والتنمية الحضرية، في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وصل إلى النهائي من مسابقة "جوائز المباني الشاهقة والمساكن الحضرية لعام 2021" أكثر من 160 مشروعًا تم بناؤه خلال العامين الماضيين، وهي أفضل المباني الشاهقة والمشاريع الحضرية التي تم فيها تطبيق تقنيات البناء المبتكرة والحلول المتميزة غير العادية.

أصبحت ناطحة السحاب الروسية "لاختا سنتر" أفضل مشروع في عدة ترشيحات: "واجهات المباني الشاهقة" و"أفضل مبنى شاهق في أوروبا" و"تشييد المباني الشاهقة" و"أفضل مبنى بارتفاع أكثر من 400 م".

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تمت عملية الاختيار على مرحلتين، وانتقل الفائزون بالمرحلة الأولى من جائزة التميز (جائزة الإنجازات المتميزة) إلى النهائي. كان هناك فائزان في جميع الترشيحات تقريبا (باستثناء أفضل مبنى شاهق الارتفاع في العالم). وتم اختيار إحداهما من قبل لجنة تحكيم دولية، ضمت أبرز المهندسين المعماريين والمطورين والمدنيين في العالم، فضلاً عن الخبراء في تصميم وبناء وتشغيل المباني الشاهقة. تم تحديد الفائز الثاني في الترشيح من قبل الجمهور المحترف الدولي خلال تصويت عام بين المشاركين في مؤتمر "ناطحات السحاب + الابتكار الحضري" (Tall + Urban Innovation).