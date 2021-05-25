كيف تبدو الأرض كالمريخ

تدور محطة الفضاء الدولية (ISS) حاليًا حول كوكب الأرض، لكن الصور التي التقطها رائد فضاء على متن المحطة تظهر عالماً مشابهاً لكوكب المريخ.

شارك توماس بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورًا على صفحته تويتر، التقطها عندما كان على ارتفاع أكثر من 250 ميلاً فوق سطح الأرض والتي تظهر "عين الصحراء" في غرب أفريقيا.

تُظهر الصور مناظر طبيعية بلون الأحمر والبرتقالي، إلى جانب مسافة بادئة عميقة في المركز تبدو مشابهة بشكل مخيف لما يوجد على الكوكب الأحمر.

وكتب بيسكيه في تغريدته فوق الصور: "اعتقدت أنني كنت أدور حول المريخ عندما رأيت هذا المنظر! لا توجد سحابة واحدة في الأفق والألوان الحمراء والمغرة (أحمر بني مصفر) تمتد إلى الأفق".

وأضاف: "هكذا أتخيل ما رأتهالمركبة الجوالة "بيرسيفرانس" لحظة اقترابها من كوكب المريخ."

تقع عين الصحراء، المعروفة رسمياً باسم "تكوين الريشات"، في الصحراء بالقرب من وادان في غرب وسط موريتانيا، غرب إفريقيا.

جذبت هذه المنطقة العديد من رواد الفضاء، الذين يتطلعون إلى التقاط جمال فوهة بركان "عين الثور" المذهلة التي يبلغ قطرها حوالي 30 ميلاً.