يوم مهم في سوريا... الانتخابات الرئاسية

انطلقت صباح اليوم عند السابعة صباحا عمليات الاقتراع، مع افتتاح أكثر من 12 ألف مركز اقتراع في عموم الأراضي السورية.

وستظل المراكز مفتوحة حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، مع إمكانية تمديد العمل لخمس ساعات إضافية إن لزم الأمر، وسيتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم والمراقبون المدعوون من مختلف البلدان من متابعة الانتخابات على مدار اليوم.

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