عربات المطاعم في تاريخ القطارات الروسية

تخطط شركة السكك الحديدية الروسية للتوصل إلى مفهوم جديد حول توفير الخدمات لعربات المطاعم داخل القطارات ومنحها اسمًا مختلفًا.

قال رئيس السكك الحديدية الروسية أوليغ بيلوزروف، في مؤتمر صحفي: "أنا أرى مقطورة المطعم على أنها شيء باهظ الثمن. نعتقد أنه ينبغي تركها في قطارات معينة، تحمل علامة تجارية وسياحية".

وفقًا لبيلوزروف، تم عرض اقتراح بديل: إدخال مجموعة من الوجبات ذات تكلفة أوفر مثل البرغر، بحيث يمكن إعادة تسخينه في عربة قطار عادية.

وأضاف بيلوزوروف في تعليق: "تبعاً لذلك، هناك نوع معين من الطعام الذي نود توفيره في القطارات. فنصنع مجموعة من الأطعمة، ثم نقوم بتسخينها ومن ثم تناولها في القطارات".

كما أفاد بيلوزوروف أن "شركة السكك الحديدية الروسية تفكر الآن في تغيير المفهوم العام واسم عربة المطعم في القطارات. بالإضافة إلى ذلك، لقد طورت الشركة خطًا محددًا من مجموعة الأطعمة".

"يجب أن يكون هناك مجموعة معينة من الطعام. ولقد أطلقنا بالفعل عدة قطارات في عدد من الاتجاهات ونقوم الآن باختبارها".

وفقًا لرئيس السكك الحديدية الروسية، يجب أن يكون لركاب القطار خيارًا، على سبيل المثال: شراء طبق في عربة المطعم، أو تسخين وجبة الطعام، أو حتى طلب وجبته عبر هاتفه المحمول لتوصيلها إليه - وهو ما أصبح دارجاً بالفعل في بعض المدن الروسية.

وقد ذكر سابقاً نائب رئيس السكك الحديدية الروسية دميتري بيغوف، إن الشركة تدرس إمكانية إنشاء "عربات سبا" (منتجع صحي) كجزء من القطارات السياحية.