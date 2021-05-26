وكانت الخدمة الصحفية لـ"موسكوفسكي بلانتيتاري" (القبة السماوية) في موسكو، أفادت يوم أمس الثلاثاء، أن سكان روسيا سيتمكنون من رؤية ثلاث ظواهر فلكية في وقت واحد: القمر العملاق لعام 2021، عندما يقترب القمر من الأرض إلى أقرب نقطة ويصبح مرئيا بشكل أوضح، وخسوف القمر، والقمر الكامل".

تحدث مثل هذه الأحداث كل 12 عاماً.

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وكان يمكن رؤية خسوف القمر العملاق في عدد من المناطق منها: جنوب شرق آسيا، وقارة أستراليا، والأميركيتان، والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.