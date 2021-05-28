أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

ينتهي آخر أسبوع من شهر مايو/ أيار الجاري بحسم نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد رئيسا لسوريا، خسوف كلي للقمر العملاق في بعض أنحاء دول العالم، واحتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في مختلف المحافظات العراقية، وثوران بركاني إتنا في إيطاليا ونيراغونغو في الكونغو، وبدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعودة المواطنين إلى منازلهم، واستمرار الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة الكولومبية، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".