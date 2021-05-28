تسجيل
12:15 GMT28 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • لاعبو فريق نادي فياريال يحتفلون بفوزهم بكأس الدوري الأوروبي، بعد فوزهم على نظيره مانشستر يونايتد في ملعب غدانسك في مدينة دانسك، بولندا 26 مايو 2021
    • متطوعون فلسطينيون وعمال بلدية يقومون بإزالة أنقاض مجمع برج هنادي، الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة، في حي الرمال بمدينة غزة، في 25 مايو 2021
    • خسوف كلي للقمر العملاق في البرازيل، البرازيل 26 مايو 2021
    • متظاهرة في مسيرة لإحياء الذكرى الأولى لمقتل جورج فلويد في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 25 مايو 2021
    • راقصون يرتدون أزياء سبايدرمان (الرجل العنكبوت) يقومون بعرض في مترو أنفاق سان بطرسبورغ، روسيا21 مايو 2021
    • عضوة من فريق التمثيل JoJo Hamner لقاح فايزر في عيادة للتطعيم ضد مرض كوفيد -19 في نادي ليلي لاري فلينت هاستلر في لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة، في 21 مايو 2021
    • أهالي سكان كلكتا يلتقطون صوراً لأمواج تضرب الشاطئ عقب إعصار ياس الذي ضرب الساحل الشرقي للهند في خليج بنغال في ديغا، الهند 27 مايو 2021
    • أعضاء فريق بار وولف الفلسطيني من غزة يؤدون عرضًا ناريًا على أنقاض مبنى دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية، 26 مايو 2021
    • نموذج مصمم على شكل قرد غيبون يسير وسط نماذج من المركبات في حديقة حيوانات في حديقة المجسمات الصغيرة في باختشيساراي، القرم، روسيا 24 مايو 2021
    • مبادرة ترفيهية لأطفال قطاع غزة
    • سارة إيمري (على اليمين) تنظر على تحفة للفنانة الأسترالية باتريشيا بيتشينيني، في محطة فليندرز ستريت أثناء إطلاق مهرجان رايزينغ الثقافي في ملبورن، أستراليا 26 مايو 2021
    • ثوران بركان إتنا في إيطاليا
    • طلاب الأكاديمية البحرية الأمريكية يحتفلون بانتهاء السنة الدراسية الأولى في أنابوليس، الولايات المتحدة الأمريكية 22 مايو 2021
    • حادث سقوط التلفريك في إيطاليا
    • لاعبو فريق نادي ليل يلوحون للجماهير من أعلى حافلة مفتوحة في مدينة ليل شمال فرنسا، للاحتفال بالفوز بالدوري الفرنسي لكرة القدم، 24 مايو 2021
    • بركان نيراغونغو في الكونغو
    • راقصة باليه الروسية أولغا سميرنوفا تؤدي فقرة من مسرحية باليه ذكريات مكان عزيز في مسرح بولشوي، كوسكو، روسيا 24 مايو 2021
    • عائلات فلسطينية تخرج للترفيه عن نفسها في مطاعم مدينة غزة، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و إسرائيل، 23 مايو 2021
    • البريطانية كاثرين، دوقة كامبريدج تختبر يختًا بريًا على شاطئ ويست ساندز، سانت أندروز في اسكتلندا، 26 مايو 2021، خلال زيارة للقاء مقدمي الرعاية الشباب والاستماع إلى عمل Fife Young Carers.
    • شاب فلسطيني يلعب مع أشبال الأسد الصغار على سطح منزله في مدينة خان يونس، قطاع غزة، 23 مايو 2021
    • متظاهرون يلقون بعبوات طلاء أبيض على عناصر شرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاجات في برشلونة ضد إخلاء الناشط الشاب أكسيل ألتاديل (28 عام) من غرفة سكنه (منذ يناير 2019)، إسبانيا 25 مايو 2021
    • امرأة تشير إلى متظاهرين يشاركون في مظاهرة مناهضة للحكومة في بغداد، العراق، 25 مايو 2021
    • فنانون يؤدون عرضًا خلال احتجاجات جديدة ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في ميديلين، كولومبيا 26 مايو 2021
    • أرنب يجلس بين الأعشاب في ضواحي فرانكفورت، ألمانيا 25 مايو 2021
    • المغنية الأمريكية ليدي غاغا خلال التقاط المصورين الصحفيين صوراً لها، خلال احتفال بمرور 10 سنوات على ألبومها ولدت هكذا (Born This Way) في هوليود، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 مايو 2021
    • فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية
    • منظر يُظهر قاربًا على حافة بحيرة لاك روز الوردية المعروفة أيضًا باسم بحيرة ريتبا في نياغا، بالقرب من داكار، السنغال، 23 مايو 2021
    • زوج من حيوان الجحش يوقف سائق سيارة لتناول وجبة خفيفة على طريق حلقة الحياة البرية في حديقة كستر ستيت، بالقرب من كاستر، جنوب ولاية داكوتا الأمريكية 25 مايو 2021
    • رئيس الإكوادور غييرمو لاسو (اليسار) يحتضن زوجته السيدة الأولى ماريا دي لورديس ألسيفار، على شرفة قصر كارونديليت بعد أن أدى اليمين، في كيتو، الإكوادور 24 مايو 2021
    © AFP 2021 / Adam Warzawa
    لاعبو فريق نادي "فياريال يحتفلون بفوزهم بكأس الدوري الأوروبي، بعد فوزهم على نظيره "مانشستر يونايتد" في ملعب "غدانسك" في مدينة دانسك، بولندا 26 مايو 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049094660_0:0:1575:885_1200x675_80_0_0_63c59da3002b680ff1a9cdb3f821bef7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202105281049094943-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز الأحداث خلال الأسبوع المنصرم، في مختلف بقاع العالم.

    ينتهي آخر أسبوع من شهر مايو/ أيار الجاري بحسم نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز بشار الأسد رئيسا لسوريا، خسوف كلي للقمر العملاق في بعض أنحاء دول العالم، واحتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في مختلف المحافظات العراقية، وثوران بركاني إتنا في إيطاليا ونيراغونغو في الكونغو، وبدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعودة المواطنين إلى منازلهم، واستمرار الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة الكولومبية، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    الكلمات الدلالية:
    سبوتنيك, سبوتنيك
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك