"عشاق الليل" و"غرفة الضوء"... الفائزون بجائزة مصور درب التبانة لعام 2021

لا توجد أحداث كثيرة تشبه حركة المجرات في المساء ورؤية مجرتنا، درب التبانة، تتحرك - تصعد وتضيء سماء الليل.

ومع ذلك، توجد أشياء كثيرة غير مرئية للعين المجردة بإمكاننا أن نراها في الليل.

عندما تستخدم كاميرا لالتقاط درب التبانة، ينفتح عالم جديد تمامًا، عالم دقيق التفاصيل والألوان والأضواء.

لمساعدتك في العثور على مصدر إلهام لتخطيط وتنفيذ صور درب التبانة، قمنا بتجميع أفضل صور درب التبانة الملتقطة حول العالم، كما نفعل كل عام.

جمع فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأفضل مواقع لالتقاط أجمل صور لمجرتنا الجميلة، حيث ستأخذك الرحلة عبر الصحاري النائية في الغرب الأمريكي إلى المناظر الطبيعية غير المألوفة في المناطق النائية الأسترالية، مروراً بالأنهار الجليدية الرائعة والبراكين والجبال والشواطئ... ودائمًا ما تسطع درب التبانة في السماء...