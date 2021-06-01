كانوا أطفالا ذات يوم... سياسيو المستقبل الصغار

تحتفل روسيا اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يونيو/ حزيران، بيوم حماية الطفل.

اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو/ حزيران منذ عام 1950م.

وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949. ولا تزال الدول الروسية تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو/ حزيران. وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي. وقد يحتفل به بتواريخ مختلفة حسب البلد.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 وثيقتين مهمتين هما إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989.