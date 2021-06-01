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    كانوا أطفالا ذات يوم... سياسيو المستقبل الصغار

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    • عائلة بوش - من اليسار: الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن) وزوجته السيدة الأمريكية باربارا بوش، ووالديه: الرئيس الأمريكي الأسابق جورج بوش (الأب) وزوجته دوروثي والكر بوش، عام 1948
    • الرئيس الإيراني حسن روحاني في صباه، إيران (حوالي ستينيات القرن الماضي)
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو طفل صغير مع والدته (حوالي خمسينيات القرن الماضي)
    • من اليسار إلى اليمين: الرئيس السوري الحالي بشار الأسد (موالد عام 1965)، برفقة والده حافظ الأسد، ووالدته أنيسة مخلوف، وأخوته: ماهر، أنيسة، مجد، بشرى، وباسل، أوائل السبعينات.
    • الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، يبلغ من العمر في هذه الصورة 10 سنوات، عام 1952
    • الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ (مواليد 1953) مع والده شي جونغ خون (مواليد 1913) على يسار الصورة، وأخوه يان بينغ (مواليد 1956) على يمين الصورة، وهو الرئيس الحالي للجمعية الدولية للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة، عام 1958
    • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صباه، عام 1946
    • شياسي والناشط الاجتماعي مهاتما غاندي برفقة أخيه لاكسميداس، عام 1886
    • ملك الأردن السابق حسين وزوجته الأميرة منى مع طفليهما الأمير عبدالله الثاني (ملك الأردن الحالي، يسار الصورة)، والأمير فيصل (يمين الصورة)، عام 1964
    • صورة السيدة الأمريكية الأولى ووزيرة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في نسخة كتاب التخرج من المدرسة الثانوية ماين ساوث هاي سكول، عام 1965
    • صورة عائلية لنوبوسوكي كيشي، رئيس وزراء اليابان وزوجته ريوكو في زي ياباني تقليدي (كيمونو) مع حفيدهما شينزو آبي (رئيس وزراء اليابان السابق) وهيرونوبو آبي (في حضن جده).
    • إيفانا ترامب (الثانية على اليسار) برفقة ابنتها إيفانكا (يسار)، تحضران عرض أزياء لمجموعة خريف 1991، لمصمم الأزياء كارولين روم في نيويورك، الولايات المتحدة 10 أبريل/ نيسان 1991
    • التقطت الصورة عام 1938 في قلعة وندسور، حيث تظهر الأميرات مارغريت وإليزابيث (الملكة إليزابيث الثانية)، خلال مسيرة للفتيات الكشافة.
    • عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من إلينوي والمرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2008، باراك أوباما (يمين) البالغ من العمر 9 سنوات، برفقة زوجة الأب لولو سويتورو (يسار) وشقيقته مايا سوتورو ووالدته آن دنهام (وسط)، في صورة عائلية تعود لعام 1970، نشرتها حملته الرئاسية في عام 2008
    © AFP 2021 / HO
    عائلة بوش - من اليسار: الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الابن) وزوجته السيدة الأمريكية باربارا بوش، ووالديه: الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب) وزوجته دوروثي والكر بوش، عام 1948
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049126917_0:65:1200:740_1200x675_80_0_0_d4d421c4f02d4ca8fffca07d913420f0.jpg
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    تحتفل روسيا اليوم الثلاثاء، الموافق 1 يونيو/ حزيران، بيوم حماية الطفل.

    اليوم الدولي لحماية الأطفال يحتفل به في 1 يونيو/ حزيران منذ عام 1950م.

    وقد استحدث الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي الاحتفال بهذا اليوم في مؤتمره المنعقد بموسكو في 4 نوفمبر 1949. ولا تزال الدول الروسية تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو/ حزيران. وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي. وقد يحتفل به بتواريخ مختلفة حسب البلد.

    تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 وثيقتين مهمتين هما إعلان حقوق الطفل عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989. 

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