طلبا للأدرينالين... السير على الحبال في أعلى برج تلفزيوني في الصين

يشد الرحال إلى برج كانتون الصيني عشاق تسلق المباني المرتفعة والسير على الحبال المعلقة في الجو، ضمن مغامرة مميزة داخل ثاني أعلى مبنى في الصين.

ويعرف برج كانتون رسميا باسم "برج قوانغتشو" للتلفزيون السياحي والفلكي، ويبلغ ارتفاعه 604 أمتار ويقع في مقاطعة هايزو بمدينة قوانغتشو "المعروفة باسم كانتون، جنوبي الصين.

ويحب المغامرون والسياح المرور عبر عقبات في حديقة المغامرات في برج كانتون، وتجربة الانزلاق في نفق من الحبال على ارتفاع أربعة طوابق، والجلوس في سلل متدلية بارتفاع 58 طابقًا - يشدون أعصابهم لتحديات مليئة بالأدرينالين.

وافتتح البرج في عام 2010، وأصبح الأكثر ارتفاعا في العالم لفترة وجيزة، وكان أطول برج في الصين قبل بناء برج شنغهاي عام 2013.