قناع دالي... رمز للاحتجاج في العالم

المسلسل الإسباني "لا كاسا دي بابيل" (بيت من ورق وبيت من مال) يعد أشهر المسلسلات في السنوات الأخيرة، وأنجحها في عالم المسلسلات الأجنبية والأكثر مشاهدة في تاريخ منصة "نتفليكس" الأمريكية.

تدور حبكة المسلسل حول قصة نموذجية للغاية لفيلم عن السرقة. يفكر العديد من الأبطال "الكاريزماتيين" في خطة جريئة لسرقة دار سك العملة الملكية الإسبانية.

أحد أكثر العناصر المميزة لصورة اللص في هذها المسلسل هو البذلة الحمراء وقناع يشبه وجه الفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي.

تتطابق صورة الفنان "الاستفزازي" تمامًا مع صورة أبطال المسلسل، الذين من خلال أفعالهم يعبرون عن رفضهم للنموذج الرأسمالي الراسخ بالمجتمع.

ووقعت الروح الاحتجاجية لأبطال المسلسل في حب المتظاهرين في عدة دول حول العالم. حيث خرج المتظاهرون المقنعون بوجه يشبه "دالي" إلى مسيرات في إسبانيا وفي بورتوريكو حيث طالب المتظاهرون باستقالة الحاكم، وخلال احتاججات ومظاهرات في فرنسا ولبنان، والعراق وفلسطين وغيرها.

يذكر أنه في قبرص، في مدينة ليماسول تحديداً، منع منظمو كرنفال محلي من استخدام هذه الأزياء لأغراض أمنية.

ولا يمكن إلا أن نضيف أن أغنية "بيلا تشاو" (Bella Ciao)، التي تم عرضها عدة مرات في المسلسل، تحظى بشعبية معينة بين الحركات الاحتجاجية. والمسلسل ساهم في نشر هذه الأغنية إلى الشارع العام. وفي الواقع، هذه الأغنية غناها أنصار إيطاليون مناهضون للفاشية ما بين 1943-1945 خلال المقاومة ضد ألمانيا النازية.

وستستمر قصة "اللصوص الطيبين" في 3 سبتمبر/ أيلول 2021. وينقسم الموسم الخامس إلى قسمين: بحيث سيشاهد عشاق المسلسل نهايته في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021.