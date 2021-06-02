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    قناع دالي... رمز للاحتجاج في العالم

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    • متظاهر يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، يحمل نسخة عن الدستوري البرازيلي أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وسياسة العنصرية في سان باولو، البرازيل 14 يونيو 2020
    • فلسطينيون يرتدون أقنعة سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، يلعبون بالثلج في الخليل، الضفة الغربية، فلسطين 14 فبراير 2021
    • متظاهر يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، خلال احتجاجات في مارسيليا، فرنسا 14 يناير 2021
    • متظاهر يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في البصرة، العراق 29 نوفمبر 2019
    • مشجعون يونانيون يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء مباراة مجموعة اف من بطولة دوري أبطال أوروبا، بين فريقي أي سي ميلان وأوليمبيكوس في ملعب جيورجيوس كارايسكاكيس في بيراوس بالقرب من أثينا، اليونان 13 ديسمبر 2018
    • متظاهرون لبنانيون يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة اللبنانية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صيدا، لبنان 19 أكتوبر 2019
    • متظاهر فلسطيني يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، خلال احتجاجات ضد استمرار مماراسات الاستيطان في قرية دير جرير، شمال رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 1 يناير 2021
    • موظفو شركة نيسان للسيارات يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، يشاركون في مسيرة احتجاجية في مدريد ضد إغلاق مصنع نيسان في برشلونة، إسبانيا 15 يوليو 2020
    • نشطاء يرتدون حركة تمرد ضد الانقراض يرتدون أقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء فعالية احتجاجية للتنديد بالاستثمارات في الوقود الأحفوري في باريس، فرنسا 1 أبريل 2021
    • متظاهر يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، يمسك بشعلة حمراء أثناء مرور قافلة من سيارات المتظاهرين المطالبين باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز 29 يوليو 2020
    • متظاهر ليبي يرتدي قناع سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، أثناء أدائه حركات بهلوانية على مركبته في بنغازي، ليبيا 21 أبريل 2021
    • أعضاء من حركة مناهضة للإخلاء والمؤيدون للحق في الحصول على سكن جديد، يرتدون أزياء حمراء وأقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، ويحملون لافتات كتب عليها الحرب على سيربيروس كجزء من إجراء احتجاجي ضد شركة الأسهم الخاصة الأمريكية سيربيروس كابيتال مانجمنت، في برشلونة 30 نوفمبر 2020
    • متظاهر يرتدي كمامة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، بعد التخفيف عن القيود المفروضة بسبب كورونا وإعادة فتح المطاعم والمقاهي مع الحفاظ على ساعات محددة قليلة من العمل، في مكسيكو سيتي، المكسيك 6 يوليو 2020
    • متظاهر يرتدي كمامة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، خلال الاحتجاجات ضد تمديد الحجر الصحي والقيود المفروضة بسبب كورونا على أصحاب المطاعم والمقاهي لأكثر من 10 أسابيع في بوينس آيرس، الأرجنتين 30 مايو 2020
    • عائلة ترتدي أزياء حمراء وأقنعة على شكل وجه سلفادور دالي، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل ( بيت من ورق وبيت المال)، يجمعون السكاكر والحلويات خلال الاحتفالات بهالووين في لا باز، بوليفيا 31 أكتوبر 2020
    © AFP 2021 / Nelson Almedia
    متظاهر يرتدي قناع "سلفادور دالي"، المستوحاة من المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل" ( بيت من ورق وبيت المال)، يحمل نسخة عن الدستوري البرازيلي أثناء الاحتجاجات ضد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو وسياسة العنصرية في سان باولو، البرازيل 14 يونيو 2020
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    المسلسل الإسباني "لا كاسا دي بابيل" (بيت من ورق وبيت من مال) يعد أشهر المسلسلات في السنوات الأخيرة، وأنجحها في عالم المسلسلات الأجنبية والأكثر مشاهدة في تاريخ منصة "نتفليكس" الأمريكية.

    تدور حبكة المسلسل حول قصة نموذجية للغاية لفيلم عن السرقة. يفكر العديد من الأبطال "الكاريزماتيين" في خطة جريئة لسرقة دار سك العملة الملكية الإسبانية.

    أحد أكثر العناصر المميزة لصورة اللص في هذها المسلسل هو البذلة الحمراء وقناع يشبه وجه الفنان السريالي الإسباني سلفادور دالي.

    تتطابق صورة الفنان "الاستفزازي" تمامًا مع صورة أبطال المسلسل، الذين من خلال أفعالهم يعبرون عن رفضهم للنموذج الرأسمالي الراسخ بالمجتمع.

    ووقعت الروح الاحتجاجية لأبطال المسلسل في حب المتظاهرين في عدة دول حول العالم. حيث خرج المتظاهرون المقنعون بوجه يشبه "دالي" إلى مسيرات في إسبانيا وفي بورتوريكو حيث طالب المتظاهرون باستقالة الحاكم، وخلال احتاججات ومظاهرات في فرنسا ولبنان، والعراق وفلسطين وغيرها.

    يذكر أنه في قبرص، في مدينة ليماسول تحديداً، منع منظمو كرنفال محلي من استخدام هذه الأزياء لأغراض أمنية.

    ولا يمكن إلا أن نضيف أن أغنية "بيلا تشاو" (Bella Ciao)، التي تم عرضها عدة مرات في المسلسل، تحظى بشعبية معينة بين الحركات الاحتجاجية. والمسلسل ساهم في نشر هذه الأغنية إلى الشارع العام. وفي الواقع، هذه الأغنية غناها أنصار إيطاليون مناهضون للفاشية ما بين 1943-1945 خلال المقاومة ضد ألمانيا النازية.

    وستستمر قصة "اللصوص الطيبين" في 3 سبتمبر/ أيلول 2021. وينقسم الموسم الخامس إلى قسمين: بحيث سيشاهد عشاق المسلسل نهايته في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

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