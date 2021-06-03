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    السور الأخضر العظيم... كيف تحارب الصين ظاهرة التصحر

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    • نقل شجرة في قرية في صحراء غوبي، محافظة غانسو، الصين، 16 أبريل 2021
    • زرع الأشجار على حدود صحراء غوبي، محافظة غانسو، الصين، 13 أبريل 2021
    • وانغ ينجي، 53 عامًا، يحرث الأرض قبل زرع القش لمنع حركة الرمال، وهي آلية زراعية تُعرف باسم منع زحف الرمال، خلال حدث طوعي لزراعة الأشجار نظمته عائلة ينجي، على حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 16 أبريل 2021
    • وانغ تيانتشانغ، 78 عامًا، يسقي شجرة مزروعة على حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 15 أبريل 2021
    • راعية دينغ ينهوا، 69 عامًا ، تفتح بوابة حظيرة للأغنام والماعز في منزلها في صحراء غوبي في مقاطعة مينكين، وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 18 أبريل 2021
    • أطفال يسيرون على طول الكثبان الرملية أثناء فعالية لزرع طوعي للأشجار نظمته مدرستهم على حافة صحراء غوبي في ضواحي ووي، مقاطعة غانسو، الصين 16 أبريل 2021
    • عامل يستخدم زارعًا لزرع بذور الذرة على أرض وانغ ينجي في قرية بالقرب من حافة صحراء غوبي على مشارف وووي، مقاطعة غانسو، الصين، 14 أبريل 2021
    • وانغ ينجي، 53 عامًا، وزوجته جين يوشيو يقومان بتقليم شجرة مزروعة على حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي، مقاطعة غانسو، الصين 15 أبريل 2021
    • عامل يقطع الأرض بجوار قنوات الري في مزرعة الغابات الحكومية في يانغوان في ضواحي صحراء غوبي، مقاطعة غانسو، الصين 13 أبريل 2021
    • عمال يقوم بري الأشجار المزروعة مؤخرًا خارج قرية، بالقرب من حافة صحراء غوبي في ضواحي وووي ، مقاطعة غانسو، الصين، 15 أبريل 2021
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    نقل شجرة في قرية في صحراء غوبي، محافظة غانسو، الصين، 16 أبريل 2021
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    تعتزم الصين زرع خطوط طويلة من الأشجار على طول الطريق، الذي يرسم الحدود بين الصحراء وأحد أقسام مزرعة الغابات المدعومة من دونهوانغ، على حافة صحراء غوبي، في ضواحي دونهوانغ، مقاطعة غانسو الصينية.

    مشروع "يانغوان" الأخضر

    في عام 2017، تحمس مستأجرو أراضي مشروع "يانغوان" لزراعة العنب المربح، وهو ما أدى إلى تسوية أجزاء كبيرة من الغابات، و جعل مشروع "يانغوان" الأخضر مشروعاً مثيراً للجدل في السنوات الأخيرة.

    في شهر مارس/ آذار الماضي، وجد فريق تحقيق حكومي أن "يانغوان" انتهكت اللوائح من خلال السماح بزراعة كروم العنب في غابة محمية. كما اتُهم القرويون بقطع الأشجار بشكل غير قانوني، وصدرت أوامر للسلطات باستعادة الأرض بشكل غير قانوني.

    وأفاد مسؤولون في شركة العقارات أن "مئات الموظفين من الوكالات الحكومية في دونهوانغ سيصلون (قريبًا) بهدف زراعة 31 ألف شجرة، على مساحة من الأرض قدرها 93 فدانًا، في غضون أربعة أيام فقط". كما أشار أحد المدراء إلى أنه "سيتم استبدال كروم العنب الباقية تدريجياً بالأشجار، وهي خطوة ستؤثر على عمل مئات المزارعين بالمنطقة".

    السور الأخضر العظيم

    على مدى العقود الأربعة الماضية، ساعد برنامج التخضير Three-North Shelter Forest، المعروف بالعامية محلياً باسم "السور الأخضر العظيم"، في زيادة تغطية المساحة الإجمالية للغابات إلى ما يقرب من ربع إجمالي مساحة الصين.

    أصبحت الأشجار في هونغشوي جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد المحلي، وتهيمن على المنطقة ملكية غابات تجارية كبيرة مملوكة للدولة تسمى Toudunying.

    محاربو التصحر

    تحارب عائة وانغ التصحر منذ أن استقرت في أرض قاحلة بالقرب من قرية هونغشوي في وووي، وهي مدينة في محافظة غانسو شمال غرب الصين، القريبة من الحدود مع منغوليا الداخلية، في عام 1980.

    بمساعدة من مؤسسة محلية في مقاطعة غانسو، يقود وانغ وعائلته حافلات تحمل فريقا من المتطوعين الشباب من مدينة لانتشو عاصمة المقاطعة، إلى الصحراء كل عام لزراعة وري أشجار وشجيرات جديدة.

    يقول وانغ لوكالة "رويترز": "كلما اتسعت الغابة، كلما أكلت أكثر من المساحات الرملية؛ فكان ذلك أفضل لنا".

    إن زراعة الأشجار كانت في قلب الأجندة البيئية التي تجتهد الصين على تنفيذها منذ عقود، حيث تسعى البلاد إلى تحويل الصحاري القاحلة والمستنقعات بالقرب من حدودها إلى أراضٍ زراعية، لكن بعض المزارعين في ووي بدأوا يفقدون الأمل بعد عقود من محاولتهم في ترويض الصحاري.

    وقالت دينغ، إحدى المزارعات المحليات، "إنه على الرغم من غرس الأشجار، إلا أن المراعي تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض سقوط الأمطار في فصلي الربيع والصيف". وأضافت موضحة أنه "ليس هناك فائدة من عدم سقوط الأمطار. ليس لدينا أرض، لذا لا توجد طريقة أخرى: نحن فقط نرعى الأغنام. في عامي 2015 و2016، كانت هناك أمطار ولكن منذ ذلك الحين لم يكن هناك شيء، وعلينا الآن الانتظار حتى سبتمبر".

    التصحر - هو تعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. ويؤثر التصحر على الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث يؤدي إلى خسارة تصل إلى 400 مليار دولار سنوياً في المحاصيل الزراعية وزيادة أسعارها. 

    يعتبر التصحر مشكلة عالمية تعاني منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم. ويعرف على أنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض أو تدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية. لذلك فإن التصحر يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحياة النباتية، ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28% من جملة المناطق المتصحرة في العالم. يؤثر التصحر على نسبة الإنتاج النباتي لبعض المزروعات وهذا ينعكس على انتشار الجفاف في العديد من المناطق خصوصا في الوطن العربي.

    الكلمات الدلالية:
    الصين, الصين
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