مهرجان "أيام قطر للأفلام" السينمائية في روسيا

وكانت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة العربية الشريك الإعلامي لهذا الحدث.
للمزيد من التفاصيل: العاصمة الثقافية لروسيا على موعد مع مهرجان "أيام قطر للأفلام"
أقيمت سلسلة عروض سينمائية ضمن مهرجان "أيام قطر للأفلام" (Qatar Film Days) في عاصمة روسيا الثقافية مدينة سان بطرسبورغ، خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو/حزيران.
وكانت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة العربية الشريك الإعلامي لهذا الحدث.
للمزيد من التفاصيل: العاصمة الثقافية لروسيا على موعد مع مهرجان "أيام قطر للأفلام"
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