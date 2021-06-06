مهرجان "أيام قطر للأفلام" السينمائية في روسيا

تشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة، من الشمال حتى الجنوب، حملة إزالة قنابل الطيران الحربي الإسرائيلي التي لم تنفجر، واستقرت في أراضي خالية أو منازل الفلسطينيين، وإخراجها بعيداً للتخلص منها، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.