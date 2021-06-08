لقطات تثلج القلب... العودة إلى تسلق أعلى قمة في العالم

عاد محترفو وهواة تسلق الجبال إلى قمة إفرست، وذلك لأول مرة منذ أن أعادت حكومة نيبال فتح المنطقة بعد إغلاقها في العام الماضي.

يذكر أن نيبال أغلقت الجبل في مارس/ آذار عام 2020، بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكنها أعادت فتحه في موسم التسلق العام الحالي، الذي بدأ في أبريل/ نيسان، حيث أصدرت 408 تصاريح تسلق قمة إفرست البالغ ارتفاعها نحو 8849 مترًا.

وعلى الرغم من تسجيل زيادة في الإصابات بمرض "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يوقف متسلقي الجبال من صعود أعلى قمة في العالم.

يذكر أن آخر مرة تم تسجيل رقم قياسي في تسلق قمة إفرست، هو في عام 2019، أي قبل عام الجائحة، من قبل المتسلق النيبالي كامي ريتا شيربا، 51 عاماً، الذي حطم رقمه القياسي مسجلاً بذلك 25 صعودا.

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية، في وقت سابق، أن بكين ستحدد "خطًا فاصلًا" على قمة جبل إفرست لمنع حدوث اختلاط بين المتسلقين في نيبال التي تجتاحها الجائحة، ومتسلقي الجبل من جانب منطقة التبت كتدبير وقائي.