"جحيم أحمر"... الولايات المتحدة تحطم الرقم القياسي التاريخي لدرجات الحرارة المرتفعة

وشهدت مدينة فينيكس في ولاية أريزونا موجة حارة بلغت 46 درجة مئوية، يوم الاثنين الماضي، الموافق 14 يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

يذكر أنه في العام الماضي عانى غرب الولايات المتحدة من حرائق هائلة، لكن يتوقع هذا العام أن يصبح الوضع أسوأ من سابقه.

وقد يتعين على رجال الإطفاء، الذين يقومون بإطفاء الحريق في كاليفورنيا، العمل في ظروف حارة بشكل غير اعتيادي. كما طُلب من مواطني تكساس بالفعل التقليل من استهلاكهم للكهرباء لتجنب حوادث الحريق، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

التربة في الولايات الغربية جافة للغاية بالنسبة لهذا الموسم. واندهش العلماء من جفاف العديد من الأشجار، معتقدين أن وجود مثل هذا العدد الهائل من الأغصان والإبر الجافة هو بمثابة "المحروقات".

وأفاد بارك ويليامز، عالم المناخ في الحرائق في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، أن "الجزء الغربي من البلاد لم يكن جافًا هكذا منذ عام 1895". وقال إن "الوضع بأسره يشير إلى حدوث المزيد من الحرائق هذا العام".

ومن المتوقع الإعلان عن حالة التأهب القصوى مع مستوى خطر الحريق "الأحمر" استعداداً للأسوأ.