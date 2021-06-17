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    "جحيم أحمر"... الولايات المتحدة تحطم الرقم القياسي التاريخي لدرجات الحرارة المرتفعة

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    • متنزهون يتوقفون لمشاهدة غروب الشمس في حديقة باباغو خلال موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 115 فهرنهايت (46.1 سلسيوس) في فينيكس، الولايات المتحدة 15 يونيو 2021
    • طفل ينظر إلى زجاجة المياه الخاصة به على خلفية غروب الشمس في لوس أنجلوس، مع ارتفاع درجات الحرارة في موجة الحر في بداية موسم الحر في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، في 15 يونيو 2021
    • امرأتان تسترخيان في الماء أثناء موجة حر في بحيرة هافاسو، في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، 15 يونيو 2021
    • فتاة صغيرة تدخل في نافورة واشنطن سكوير في حديقة واشنطن سكوير، أثناء الطقس الحار في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 يونيو 2021
    • متطوعون ينقلون إمدادات المياه والثلج لتوزيعها على المشردين في فينيكس، ولاية أريزونا، في 15 يونيو 2021.
    • مجموعة من الفتيات تسبح في مياه بحيرة هافاسو، أثناء موجة حر في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، 15 يونيو 2021
    • راكب دراجة بعد غروب الشمس في حديقة باباغو خلال موجة حارة في فينيكس، ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، 15 يونيو 2021.
    • مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من ثلاث درجات، يسير صف من الفتيات على طول شارع ماركت في وقت متأخر من يوم حار في دنفر، الولايات المتحدة 15 يونيو 2021
    • ظلت درجة الحرارة عند 110 درجة فهرنهايت (43.3 سلسيوس) عند غروب الشمس يوم 15 يونيو 2021 في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية
    • فتاة تسير على طول بحيرة سولت ليك الكبرى يوم 15 يونيو 2021، بالقرب من مدينة سولت ليك. حيث تم تسجيل رقماً قياسياً آخر في درجات الحرارة ، 15 يونيو 2021
    © AP Photo / Ross D. Franklin
    متنزهون يتوقفون لمشاهدة غروب الشمس في حديقة "باباغو" خلال موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 115 فهرنهايت (46.1 سلسيوس) في فينيكس، الولايات المتحدة 15 يونيو 2021
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    تقترب ولايتا أريزونا ونيفادا الأمريكيتان من تحطيم الرقم القياسي لدرجات الحرارة المرتفعة.

    وشهدت مدينة فينيكس في ولاية أريزونا موجة حارة بلغت 46 درجة مئوية، يوم الاثنين الماضي، الموافق 14 يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع.

    يذكر أنه في العام الماضي عانى غرب الولايات المتحدة من حرائق هائلة، لكن يتوقع هذا العام أن يصبح الوضع أسوأ من سابقه.

    وقد يتعين على رجال الإطفاء، الذين يقومون بإطفاء الحريق في كاليفورنيا، العمل في ظروف حارة بشكل غير اعتيادي. كما طُلب من مواطني تكساس بالفعل التقليل من استهلاكهم للكهرباء لتجنب حوادث الحريق، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". 

    التربة في الولايات الغربية جافة للغاية بالنسبة لهذا الموسم. واندهش العلماء من جفاف العديد من الأشجار، معتقدين أن وجود مثل هذا العدد الهائل من الأغصان والإبر الجافة هو بمثابة "المحروقات".

    وأفاد بارك ويليامز، عالم المناخ في الحرائق في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، أن "الجزء الغربي من البلاد لم يكن جافًا هكذا منذ عام 1895". وقال إن "الوضع بأسره يشير إلى حدوث المزيد من الحرائق هذا العام".

    ومن المتوقع الإعلان عن حالة التأهب القصوى مع مستوى خطر الحريق "الأحمر" استعداداً للأسوأ.

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