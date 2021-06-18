أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

نشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي من ولاية فيكتوريا الأسترالية في الأيام الأخيرة، مقاطع فيديو وصورا لما يشبه بـ"غطاء هائل" من شبكات العنكبوت، التي انتشرت عبر المراعي وعلى جوانب الطرق جنوب شرقي البلاد.