أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
شهد الأسبوع الماضي انطلاق كأس بطولة أوروبا 2020، استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، و الصين تطلق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء منذ 2016، وارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الأرض، و"مخاط البحر" لا يزال يغطي سواحل بحر مرمرة في تركيا، وانتهى الأسبوع بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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