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11:59 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
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    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بهدفهم الثاني خلال مباراة المجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بين إيطاليا وسويسرا على الملعب أولمبكو في روما بإيطاليا، 16 يونيو 2021
    • سقوط أحد المتظاهرين جراء إصابتهم بخراطيم المياه ، خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب وسط احتجاجات مستمرة ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في بوغوتا، 12 يونيو 2021
    • أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    • مشجع برتغالي يحضر مباراة المجموعة F لبطولة يورو 2020 لكرة القدم بين المجر والبرتغال على ملعب فيرينك بوشكاش في بودابست، المجر، 15 يونيو 2021
    • ينطلق صاروخ لونغ مارتش-2 اف واي 12، الذي يحمل مركبة الفضاء شينجو-12 وثلاثة رواد فضاء، من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية لأول مهمة مأهولة في الصين لبناء محطتها الفضائية ، بالقرب من جيوكوان، مقاطعة غانسو، الصين 17 يونيو 2021
    • متنزهون يتوقفون لمشاهدة غروب الشمس في حديقة باباغو خلال موجة حارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 115 فهرنهايت (46.1 سلسيوس) في فينيكس، الولايات المتحدة 15 يونيو 2021
    • فلاديمير بوتين و جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف
    • امرأة بريطانية تستجم على الشاطئ، أثناء قيام دورية للشرطة في مكان قريب، أثناء اجتماع لقادة مجموعة السبع في سانت آيفز، كورنوال، إنجلترا، 12 يونيو 2021.
    • تُظهر هذه الصورة الجوية التي التقطت في 12 يونيو 2021، في منطقة داريكا في كوجالي بتركيا، نساء يستمتعن بأشعة الشمس على شاطئ مهجور على ضفاف بحر مرمرة المغطاة بـ لعاب البحر، وهي طبقة تشبه الهلام من الوحل تتطور على سطح الماء بسبب الانتشار المفرط للعوالق النباتية، مما يهدد بشكل خطير المنطقة الأحيائية البحرية.
    • نشطاء بيئيون من حركة تمرد الانقراض يقفون مرتدين أقنعة لوجوه قادة مجموعة السبع في فعالية احتجاجية لتسليط الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في السياسة في سانت إيفز، كورنوال خلال قمة مجموعة السبع في 13 يونيو 2021.
    • عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن إلى مطار هيثرو، غرب لندن، في 13 يونيو 2021، بعد أن حضرا قمة مجموعة السبع وزارا ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.
    • رجل يمر بدراجته عبر السكة الحديدية، على خلفية قطار خرج عن مساره في مجتمع سان إيسيدرو مازاتيبيك في تالا، ولاية خاليسكو، المكسيك، 15 يونيو 2021
    • 13 يونيو 2021: فورت وورث، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية - مشجعات فريق دالاس كاوبوي من حارة النصر خلال بطولة ناسكار أول ستار لسباق السيارات، في تكساس موتور سبيدواي
    • بطولة الجمباز الإيقاعي الأوروبية لعام 2021 - أناستازيا سالوس من بيلاروسيا خلال نهائي الشريط الفردي للجمباز الإيقاعي، في قصر الثقافة والرياضة، فارنا، بلغاريا، 13 يونيو 2021
    • الأقارب والجيران ينتحبون خلال جنازة الشرطي وسيم أحمد، الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار، على مشارف سريناغار، كشمير، 13 يونيو 2021
    • تم إطلاق الألعاب النارية فوق ملعب أولمبكو في روما، في 11 يونيو 2021، كجزء من حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لكرة القدم، قبل انطلاق أولى ميارياتها بين منتخبي تركيا وإيطاليا.
    • ليمور حلقي الذيل يخرج من الإطار الأمامي لشاحنة داخل حديقة حيوان بوين في سانتياغو، تشيلي، 15 يونيو 2021
    • إزالة الأبنية الآيلة للسقوط في حمص
    • مشجعو المنتخب الفرنسي في يورو 2020 بالقرب من ملعب أرينا ميونيخ قبل بدء المباراة ضد نظيره الألماني، 15 يونيو 2021
    • رجل يستحم في الهواء الطلق خلال يوم صيفي حار في أجمير، بولاية راجستان الهندية، 15 يونيو 2021
    • عمال يرتدون بدلات واقية، يستريحون بعد دفن ضحايا مرض كوفيد-19 في باندونغ، مقاطعة جاوة الغربية، إندونيسيا، في هذه الصورة التي التقطتها أنتارا فوتو 15 يونيو 2021
    • أفراد من وحدة الإنقاذ والإغاثة بالقوات المسلحة الملكية المغربية يشاركون في محاكاة بيوكيميائية نظمتها وكالة الدفاع الأمريكية للحد من التهديدات (DTRA) كجزء من تمرين الأسد الأفريقي العسكرية، في ميناء أكادير، المغرب 15 يونيو 2021.
    • يتنافس واسابي ذا بيكينجيز في أفضل عرض في العرض السنوي الـ 145 نادي ويستمنستر كينيل لعرض الكلاب في تاريتاون، نيويورك، الولايات المنتدى الأمريكية في 13 يونيو 2021
    • أنصار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
    • يستعد السباح كيران سميث، للمشاركة في سباق 200 متر حرة للرجال، خلال الموجة 2 من تجارب السباحة الأولمبية الأمريكية يوم 14 يونيو 2021 في أوماها
    • السكان يهدمون منازلهم العائمة على نهر تونلي ساب، وذلك بعد أن أُمروا بالمغادرة في غضون أسبوع واحد من إخطارهم من قبل السلطات المحلية في منطقة بريك بنوف، بنوم بنه، كمبوديا، 12 يونيو 2021
    • طفل من الديانة السيخية، يقف بجانب والدته في حفل لإحياء الذكرى الـ 415 لاستشهاد غورو أرجان ديف جي، في غورودوارا ديرا صاحب، في لاهو ، باكستان، 16 يونيو 2021
    • يحضر ممارسو اليوغا فصلًا على منصة إدج أوبزيرفيشن ديك التي وصفت بأنها أعلى منصة خارجية في النصف الغربي من الأرض''، وتقع على ارتفاع 1،131 قدمًا (345 مترًا)، وتطل على أفق مانهاتن، في نيويورك الأمريكية، في 17 يونيو 2021
    • أحد المشاركين يتسلق العامود في فعالية الاحتفال بالعيد الوطني السنوي سابانتوي في نيجنكامسك الروسية، 12 يونيو 2021
    • قدم نشطاء البيئة من حركة تمرد الانقراض عرضًا أثناء احتجاجهم في شوارع سانت إيفز، كورنوال خلال قمة محموعة السبع، في 13 يونيو 2021
    © AP Photo / Pool / Alessandra Tarantino
    لاعبو المنتخب الإيطالي يحتفلون بهدفهم الثاني خلال مباراة المجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، بين إيطاليا وسويسرا على الملعب "أولمبكو" في روما بإيطاليا، 16 يونيو 2021
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    شهد الأسبوع الماضي انطلاق كأس بطولة أوروبا 2020، استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، و الصين تطلق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء منذ 2016، وارتفاع درجات الحرارة في مختلف أنحاء الأرض، و"مخاط البحر" لا يزال يغطي سواحل بحر مرمرة في تركيا، وانتهى الأسبوع بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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