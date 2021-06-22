تذاكر لمباريات مجانية وسجائر الماريجوانا وبيرة... كيف تحفز بعض الدول مواطنيها لتلقي اللقاح

"دجاج وأبقار وإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقة يصل سعرها إلى مليون دولار... هذه مجموعة من الجوائز المعروضة في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، للأشخاص الذي يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

ووفقا لوكالة "رويترز"، بدأت بعض الدول الآسيوية في تنظيم سحوبات على جوائز لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاح، وذلك عقب ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس "كورونا"، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

كما أعلن سابقاً عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن إطلاق مسابقة اليانصيب خاصة بالمواطنين الذين سيتلقون اللقاح الروسي خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل.