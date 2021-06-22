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    تذاكر لمباريات مجانية وسجائر الماريجوانا وبيرة... كيف تحفز بعض الدول مواطنيها لتلقي اللقاح

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    • رئيس شرطة المنطقة، غاليه أبريا، يمنح دجاجة حية لجيجي جاينودين، البالغ من العمر 68 عامًا، من قرية سينداغلايا، الذي تلقى للتو جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19، مقاطعة جاوة الغربية، إندونيسيا، 15 يونيو 2021.
    • في 20 أبريل 2021، رجل يرتدي زي القنب يقوم بتوزيع سجائر الماريجوانا في نيويورك خلال حدث جوينتس فور جابز، حيث حصل البالغون الذين أظهروا بطاقات التطعيم الخاصة بـ كوفيد-19 على بطاقات اشتراك مجانية: البيرة والوعاء والدونات مجانا، سندات الادخار، تذكرة يانصيب لعربة ثلجية.
    • موظف من القطاع الصحي يقدم لقاح كوفيد-19 لإسرائيلية في إحدى الحانات في مدينة تل أبيب الساحلية، 18 فبراير 2021.
    • امرأة ترتدي كمامة تمشي أمام مجمع سكني في غراند سنترال في هونغ كونغ الصينية، 15 يونيو 2021.
    • تذاكر لمباريات بيسبول مجانية في أحد مواقع التطعيم في ديترويت، لمن تلقى تطعيما ضد كوفيد -19، الولايات المتحدة الأمريكية، 11 يونيو 2021
    • يتم مساعدة امرأة على صعود السلم المتحرك بينما يصطف الناس في طابور ليكونوا ضمن أول 100 شخص حصلوا على التطعيم، ويكون من نصيبهم بطاقات تسوق مجانية، في مركز التسوق Usce في بلغراد، صربيا، 6 مايو 2021
    • شاريتو نوفوينتي، موظفة في القطاع الصحي على مستوى القرية، تتلقى كيسا من الأرز الخاص بها بعد فوزها في السحب الأسبوعي للمقيمين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19، خارج منزلها ، في مدينة مونتينلوبا، مترو مانيلا، الفلبين، 20 يونيو 2021
    • في هذه الصورة بتاريخ 6 مايو 2021، جورج ريبلي، 72 عامًا، من واشنطن، يحمل بيرة مجانية بعد تلقيه لقاح جي أند جي ضد مرض كوفيد- 19، في ذا ريتش في مركز كينيدي في واشنطن. البيرة المجانية هي أحدث حافز يدعمه البيت الأبيض للأمريكيين لتطعيمهم ضد كوفيد- 19.
    • الزبائن يجلسون في مقهى، حيث تُقدم قهوة مجانية للأشخاص الذين تلقوا لقاحاً ضد مرض كوفيد-19 في بغداد، العراق ، 22 مايو 2021
    • حارس أمن يتلقى ملصقًا يعلن أنه تم تطعيمه ضد فيروس كورونا خارج مدخل المدينة المحرمة في بكين، الصين 14 أبريل 2021
    • رجل يحمل لافتة بعد فوزه في حملة يانصيب للمقيمين الملقحين للفوز ببقرة حية أسبوعيًا، في إطار تعزيز حملة التطعيم المحلية ضد كوفيد-19 في مقاطعة شيانغ ماي، تايلاند، 8 يونيو 2021
    • محافظ كاليفورنيا، غافن نيوسوم، يلعب بكرات اليانصيب خلال مسابقة برنامج وين فاكس في يونيفرسال ستوديوز هوليوود في يونيفرسال سيتي، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 يونيو 2021
    © REUTERS / Willy Kurniawan
    رئيس شرطة المنطقة، غاليه أبريا، يمنح دجاجة حية لجيجي جاينودين، البالغ من العمر 68 عامًا، من قرية سينداغلايا، الذي تلقى للتو جرعته الأولى من لقاح "كوفيد-19"، مقاطعة جاوة الغربية، إندونيسيا، 15 يونيو 2021.
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    "دجاج وأبقار وإجازات مدفوعة الأجر، بل وشقة يصل سعرها إلى مليون دولار... هذه مجموعة من الجوائز المعروضة في تايلاند وإندونيسيا وهونغ كونغ، للأشخاص الذي يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

    ووفقا لوكالة "رويترز"، بدأت بعض الدول الآسيوية في تنظيم سحوبات على جوائز لتحفيز المواطنين على تلقي اللقاح، وذلك عقب ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس "كورونا"، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة في جنوب شرق آسيا في الأسابيع القليلة الماضية.

    كما أعلن سابقاً عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن إطلاق مسابقة اليانصيب خاصة بالمواطنين الذين سيتلقون اللقاح الروسي خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران و11 يوليو/تموز المقبل.

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