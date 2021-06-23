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    37 درجة مئوية… جو أفريقي يخيم على موسكو

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    مواطنون وسياح على أحد شواطئ أنابا، روسيا 19 يونيو 2021
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    وصلت أجواء "غير طبيعية" إلى وسط روسيا، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لسجلات تعود إلى ما يقرب من 100 عام.

    أفاد موقع "موس.رو"، الموقع الرسمي لعمدة موسكو، أن طقسا شديد الحرارة سيخيم على العاصمة طوال اليوم الأربعاء.

    وخلال النهار، سترتفع درجة الحرارة إلى 35-37 درجة مئوية. وستستمر الحرارة المرتفعة حتى نهاية الأسبوع الجاري، أما في عطلة نهاية الأسبوع ستنخفض لتصل إلى 31-33 درجة مئوية، وستهطل أمطار بشكل متقطع، وفق ما ذكرته الأرصاد الجوية في موسكو.

    ينصح كما ورد في موقع العمدة بعدم الخروج في أشد فترات اليوم حرارة. وإذا كان الخروج لابد منه، فعلى المواطنين اختيار الملابس ذات الألوان الفاتحة والمصنوعة من الأقمشة الطبيعية وارتداء قبعة، واستخدام واقي الشمس قبل الخروج. كذلك يُنصح بالعمل في الهواء الطلق (للعمال) قبل الساعة 10:00 أو بعد الساعة 16:00 (حسب التوقيت المحلي) حيث تقل في هذا الوقت ذروة حرارة الشمس. 

    كما وجب التنويه بأن الأطباء يحذرون في مثل هذا الطقس الحار، من حدوث انخفاض في التركيز والأداء الوظيفي، ويوجد خطر من الإصابة بضربة شمس. لذلك، من المهم شرب لتر ونصف من الماء على الأقل، والتخلي عن القهوة والكحول والمشروبات الغازية هذه الفترة.

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    و سجل الخبراء، أمس الثلاثاء، 22 يونيو/ حزيران، الحد الأقصى التاريخي لمستوى استهلاك الطاقة الكهربائية مع مطلع الصيف، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض مناطق موسكو إلى 36 درجة مئوية.

    عادة ما يزداد الحمل على محطات الطاقة الكهربائية بسبب اللجوء المتزايد إلى استخدام مكيفات الهواء وأنظمة التهوية والتبريد. وفي الأيام الأخيرة تزامنت الزيادة في الطلب على الكهرباء مع تسجيل مستويات حرارة قياسية في وسط روسيا.

    وبذلك، سجل، يوم أمس، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، الحد الأقصى الجديد لاستهلاك الطاقة في الصيف - 122.68 غيغاواط. وهذا يزيد بمقدار 2.3 غيغاواط عن ذروة الصيف السابقة التي سجلت عام 2019.

    منذ الأول من يونيو، ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة في روسيا ككل بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وفي الجزء الأوروبي من البلاد بنسبة 6.5% على خلفية موجة الحر الحالية.

    الكلمات الدلالية:
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