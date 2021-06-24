أفضل مصور البورتريه لعام 2021

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أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الدولية "أفضل مصور البورتريه للعام" عن قائمة الفائزين بجوائزها لعام 2021.
وقد فاز المصور الأسترالي فوروغه يافاري، بجائزة «أفضل مصور البورتريه الدولي لهذا العام»، لوحته المصورة الرائعة بعنوان «الوحدة» في فئة «بورتريه قصة»، فضلاً عن الجائزة الكبرى في المسابقة التي تعادل 3 آلاف دولار أمريكي.
بينما الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة في المسابقة نالوا الجوائز المالية التالية: المركز الأول - 1000 دولار، والمركز الثاني - 500 دولار، والثالث - 250 دولار حسب الترتيب.
ترون في عرض ألبوم «سبوتنيك» أجمل أعمال مسابقة التصوير الدولية «أفضل مصور البورتريه الدولي لهذا العام».
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