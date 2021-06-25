أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
شهدت موسكو أرقاما قياسية في درجات الحرارة هذا الأسبوع، ومومياء مصرية تخضع لأشعة مقطعية في إيطاليا، وانتهاء المرحلة الأولى من بطولة "يورو 2020"، وبابا الفاتيكان يلتقي مع الرجل العنكبوت، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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