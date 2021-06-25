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    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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    • اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة
    • قائدة فرقة الرقص، شاير مي هاريس، تقود المشاركات الفرقة من أجل حب ستوديو الرقص أثناء الاستعراض احتفالا بيوم جونتينث، هو عطلة يُحتفل بها بتحرّر أولئك الذين كانوا عبيداً في الولايات المتحدة، ولاية ميتشيغان، 19 يونيو 2021
    • أزواج يرقصون السامبا بينما يتصاعد الدخان من مستودع للألعاب النارية مشتعل في موسكو، روسيا 19 يونيو 2021
    • التقطت هذه الصورة في 20 يونيو 2021 وتم تلقيها بإذن من صاحبتها رادتشاداوان بيونغبراسوبورن عبر حسابها على الفيسبوك، تظهر فيلًا يبحث عن الطعام في مطبخ منزلها في با لا-أو، هوا هين، تايلاند، 19 يونيو 2021
    • عشاق اليوغا في اليوم العالمي لليوغ، مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي كإجراء احترازي وسط جائحة كوفيد-19، على سطح استوديو - في كاراكاس، فنزويلا ، 21 يونيو 2021
    • امرأة تلتقط صورة سيلفي خلال حمام شمسي
    • متطوعو النصر في لبنان
    • زوجان على الشاطئ في الصباح الباكر في برشلونة، إسبانيا 20 يونيو 2021
    • يلتقي البابا فرانسيس مع الرجل العنكبوت الذي يقدم له قناعه في نهاية خطابه العام الأسبوعي مع عدد محدود من المصلين في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 23 يونيو 2021. الرجل المقنع يعمل مع الأطفال المرضى في المستشفيات.
    • الإنجليزي فيل فودين في مباراة مع الاسكتلندي أندرو روبرتسون، خلال تصفيات المجموعة الرابعة من يورو 2020 على أرض ملعب ويمبلي، لندن، بريطانيا 18 يونيو 2021
    • الرميلان، محافظة الحسكة، سوريا
    • التعامد الشمسي، الانقلاب الشمسي الصيفي
    • قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
    • صورة درون لفريق التجديف الكرواتي مارتن، سينكوفيتش وفالنت سينكوفيتش، أثناء تدريبات التجديف مع مدربهما في بحيرة بيروكا، لحضور أولمبياد طوكيو 2020، بالقرب من سينج، كرواتيا، 19 يونيو 2021
    • جرحى توغوغا، تيغراي الشمالية، إثيوبيا
    • خيول في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا
    • قادة دين الأصليون لشعب أيمارا ينهون طقوس العام الجديد في مدينة تيواناكو القديمة، بوليفيا، في وقت مبكر من يوم 21 يونيو 2021
    • دكا، بنغلادش
    • المومياء المصرية في مشفى ميلانو، إيطاليا
    • متظاهرون يقاتلون مع رجال الدرك لمكافحة للشغب خلال مظاهرة ثانية لإحياء الذكرى الثانية لوفاة ستيف مايا كانيكو، الفرنسي الذي مات بعد سقوطه في النهر في أعقاب مداهمة للشرطة خلال احتفالات فرنسا السنوية في جميع أنحاء البلاد فيتي دي لا ميوزيك في عام 2019، في مدينة نانت في 21 يونيو 2021
    • مشجعة المنتخب البولندي
    • جسر ذو قاع زجاجي في تشانغجياجيه، الصين
    • تمثال مارلين إلى الأبد
    • المشاركون في فعالية إضاءة شمعة الذاكرة أمام متحف النصر في موسكو، في يوم ذكرى اندلاع الحرب الوقتية العظمى في الاتحاد السوفيتي، روسيا 21 يونيو 2021
    • أحد الأرثوذكس الإثيوبيين يصلي في كنيسة بولي ميدهانليم في أديس أبابا خلال قداس في الصباح الباكر، في 20 يونيو 2021
    • كوفيد-19، ميانمار
    • سقوط أحد المشجعين لمباراة إنجلترا و اسكتلندا في نورة مياه في ميدان ليستر سكوير في لندن، بريطانيا - 18 يونيو 2021
    • تحتفل الرياضية أليسون فيليكس مع ابنتها كامرين بحصولها على المركز الثاني في نهائي 400 متر للسيدات، في اليوم الثالث من تجارب مسار الركض والساحات الأولمبية الأمريكية 2020 في هايوارد فيلد في 20 يونيو 2021 في يوجين، أوريغون الأمريكية.
    • في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    • أمطار غزيرة في دكا، بنغلادش
    © Sputnik . Osama Dayoub
    اليوغا في أعرق كنائس مدينة حمص القديمة وسط سوريا، 21 يونيو 2021
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    شهدت موسكو أرقاما قياسية في درجات الحرارة هذا الأسبوع، ومومياء مصرية تخضع لأشعة مقطعية في إيطاليا، وانتهاء المرحلة الأولى من بطولة "يورو 2020"، وبابا الفاتيكان يلتقي مع الرجل العنكبوت، ... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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