تسجيل
12:22 GMT28 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    جلسات الحمام الجليدي في الصحراء الإماراتية

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    • حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    © REUTERS / Rula Rouhana
    إحدى المشاركات أثناء جلوسها في دلو ثلج خلال جلسة علاج بالحمام الجليدي في الصحراء بالقرب من الشارقة، الإمارات العربية المتحدة ، 25 يونيو 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1049387442_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_a17d883c2071a7a267393fabd703ac9c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202106281049387896-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9/

    مع مطلع الشمس الحارقة منذ الصباح الباكر على الكثبان البرتقالية في صحراء الإمارات، يبدأ الجميع في البحث عن مكان للاستظلال به، أو حتى الغطس في حوض كبير مليء بالجليد.

    إن مقاومة مثل هذا الحر الشديد بجلسة الحمام الجليدي، هي محاولة لتعزيز مناعة الجسم والتواصل مع القوة الداخلية للجسم.

    قال بينوا ديمولميستر من سويسرا، لوكالة "رويترز"، الذي يدير الحمام الجليدي وجلسات التنفس في الإمارات العربية المتحدة:

    "الاختلاف في درجات الحرارة يزيد من جهاز المناعة لديك. فأنت تشدد على نظام الحرارة للجسم لفترة قصيرة من الوقت، مما يجعلك أقوى".

    قال أحد المشاركين في جلسة الحمام الجليدي، الإماراتي مروان عبد العزيز، الجالس في حوض جليدي برتقالي مرتديًا شورت سباحة ونظارة شمسية:

    "في البداية، الأمر مخيف بعض الشيء: تريد الخروج، ولا يمكنك التحكم في تنفسك. لكن الآن أنا بخير، بخير تمامًا".

    دخل عبد العزيز الحمام بتجهم، لكنه حبس أنفاسه بهدوء حسب توجيهات ديمولميستر، الذي يدرّب المشاركين على تقنيات التنفس قبل الدخول إلى الأحواض المليئة بالجليد.

    قال ديمولميستر: "أنا شخص شغوف بالسخونة والبرودة... أحب إخراج الناس من منطقة الراحة الخاصة بهم ومنحهم تجربة جسدية وعقلية، (لإعادة) الاتصال بالطبيعة".

    أصبحت تقنيات الغطس في الماء البارد والتنفس شائعة من قبل الهولندي ويم هوف​​، وهو من عشاق الماء البارد الذي يحمل العديد من الأرقام القياسية العالمية في التعرض للبرد. طور هوف منهجيته الخاصة، مع أوجه التشابه مع تقنيات التنفس البوذية التبتية القديمة، والتي تشمل التنفس والتعرض للبرد والانضباط.

    وأضاف ديمولميستر، وهو مصرفي سابق ومدرب تنفيذي الآن يستخدم أساليب هوف في ممارسته، مؤكداً أن "هذه الأساليب والتقنية جيدة للجميع، سواء كنت عجوزاً أم شاباً، أو رياضياً أم غير رياضي".

    بالنظر إلى النتوءات الصخرية للصحراء، وافق المشارك رضا تيرغاري من كاليفورنيا على أن البداية كانت أصعب جزء من الجلسة، ولكن بعد ذلك بدأ يشعر بالإيجابيات من وراء ذلك.

    وقال تيرغاري: "تدرك أن عقلك أقوى، ثم (يبدأ) جسمك وعقلك يتحكمان في جسدك. عليك أن تجعل جسدك يطيع عقلك - هذا هو السر".
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    • في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
      Last update: GMT 11:01 25.06.2021
      GMT 11:01 25.06.2021

      أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

      نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

      30
    • صورة بعنوان شاكول (صبي مصاب بمتلازمة واردينبيرغ)، للمصور الإماراتي بول-فلاد إبور، المرشح لنهائي المسابقة عن فئة بورتريه قصة، من مسابقة التصوير الدولية أفضل مصور البورتريه للعام 2021
      Last update: GMT 13:02 24.06.2021
      GMT 13:02 24.06.2021

      أفضل مصور البورتريه لعام 2021

      أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الدولية "أفضل مصور البورتريه للعام" عن قائمة الفائزين بجوائزها لعام 2021.

      19
    • تُظهر هذه الصورة مشجعًا لإنجلترا (يسارًا) ومشجعًا من اسكتلندا (يمين) قد وصلوا قبل مباراة كرة القدم في المجموعة الرابعة يورو 2020 بين إنجلترا واسكتلندا في ملعب ويمبلي بلندن، 18 يونيو 2021
      Last update: GMT 09:24 24.06.2021
      GMT 09:24 24.06.2021

      الأزياء الوطنية" لمشجعي يورو 2020"

      انتعشت حياة المشجعين من جميع أنحاء دول أوروبا مع بداية بطولة كأس أمم أوروبا 2020. حيث تفرد عشاق كرة القدم بأزيائهم المميزة لتشجيع منتخب بلدهم، تارة بأزياء وطنية وأخرى تاريخية، وغيرها ترونها في عرض ألبوم "سبوتنيك".

      كأس أمم أوروبا 2020
      12
    • امرأة تلتقط صورة داخل نافورة مياه
      Last update: GMT 10:07 23.06.2021
      GMT 10:07 23.06.2021

      37 درجة مئوية… جو أفريقي يخيم على موسكو

      وصلت أجواء "غير طبيعية" إلى وسط روسيا، حطمت درجات الحرارة الأرقام القياسية لسجلات تعود إلى ما يقرب من 100 عام.

      12
    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك