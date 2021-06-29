الصين تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي

تستعد الصين للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، الذي يتم الاحتفال به رسميًا في 1 يوليو/ تموز من كل عام.

منح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى في التاريخ، أوسمة "الأول من يوليو" إلى 29 عضوا بارزا في الحزب الشيوعي الصيني، الذين قدموا مساهمة كبيرة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ومن ثم أقيم احتفال بمناسبة الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني في مبنى مجلس الشعب في بكين.

كما افتتح بهذه المناسبة معرض النصب التذكاري للمؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي.

وتضاء آلاف المباني والأحياء الصينية على طول ضفاف نهر اليانغتسي وروافده هانجيانغ بالضوء الأحمر كل ليلة بدءا من 23 يونيو/ تموز وحتى 1 يوليو/ حزيران للاحتفال بهذا اليوم المهم في تاريخ الصين.