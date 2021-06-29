روح الفضاء ورأس الدلفين... القائمة القصيرة لمسابقة "مصور الفلك للعام"

على الرغم من كل التحديات التي شهدها العام الماضي، تلقت مسابقة التصوير "مصور الفلك للعام" التابعة للمرصد الملكي البريطاني مرة أخرى، آلاف الأعمال المصورة المذهلة من مختلف أنحاء العالم.

هذا العام، دخلت مسابقة "مصور الفلك للعام" عامها الثالث عشر، ويديرها المرصد الملكي "غرينتش" بالتعاون مع مجلة "بي بي سي سكاي آت نايت مغازين".

واستقبلت المسابقة هذا العام أكثر من 4500 مشاركة من هواة ومصورين محترفين، من 75 دولة حول العالم.

وترون في ألبوم "سبوتنيك" القائمة القصيرة لمسابقة التصوير "مصور الفلك للعام" في نسختها الـ13.