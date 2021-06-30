أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"

مع مطلع الشمس الحارقة منذ الصباح الباكر على الكثبان البرتقالية في صحراء الإمارات، يبدأ الجميع في البحث عن مكان للاستظلال به، أو حتى الغطس في حوض كبير مليء بالجليد.