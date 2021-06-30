أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"

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انتهت مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، يوم أمس الثلاثاء، ويبدأ الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم، 2 يوليو/ تموز.
انطلقت بطولة «يورو 2020» لكرة القدم في 11 يونيو/ حزيران وتستمر حتى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباراة دور ربع النهائي.
وترون في ألبوم "سبوتنيك" أبرز لحظات عاشها لاعبو المنتخبات الأوروبية ومشجعوها خلال مباريات دور الـ16.
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