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    أبرز لحظات دور الـ16 من "يورو 2020"

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    كأس أمم أوروبا 2020 (102)
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    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن منختب سويسرا جرانيت جاكا يعبر عن فرحته بالفوز على المنتخب الفرنسي في المعلب الوطني في بوخارست، رومانيا 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - فوز منختب إسبانيا على كرواتيا في ملعب باركن في كوبنهاغن، الدنمارك 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - مشجعو منتخبي ويلز والدنمارك يتجمعون في ملعب باركن في كوبنهاغن، الدنمارك 26 يونيو 2021
    • كيليان مبابي
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - مباراة ساخنة بين منتخبي جمهورية التشيك وهولندا، انتهت بفوز المنتخب التشيكي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، المجر 27 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - اللاعب التشيكي توماش هوليش يعبر عن فرحته بتسجيل هدفه الأول في مباراة مميزة بين منتخبي جمهورية التشيك وهولندا، التي انتهت بفوز المنتخب التشيكي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، المجر 27 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - حارس مرمى الفرنسي هوغو لوريس يصد ضربة جزاء التشيكي ريكاردو رودريغيز، التي انتهت بفوز المنتخب السويسري على الفرنسي في الملعب الوطني في بودابست، المجر 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - اللاعب الإسباني مايكل أويارزابال، يعبر عن فرحته بتسجيل الهدف الخامس لمنتخبه وبذلك يفوز على نظيره الكرواتي في ملعب باركن في كوبنهاغن، الدنمارك 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 -المشجعون الكرواتيون في مدينة زغرب الكرواتية خلال مشاهدتهم مباراة منتخبهم مع نظيره الإسباني في ملعب باركن في كوبنهاغن، 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - اللاعب السويدي إيميل فورسبيرغ يعبر عن فرحه بتسجيل الهدف الأول لمنتخبه في مباراة ضد منتخب أوكرانيا في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 29 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - اللاعب الدنماركي ماتياس جنسن مع الويلزي آرون رامزي خلال مباراة في ملعب يوهان كرويف، أمستردام، هولندا، 26 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - مشجعو المنتخب الفرنسي يتجمعون في بوخارست خلال مباراة فرنسا والسويسرا، رومانيا، 28 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - لاعب المنتخب الألماني توماس مولر بعد فشل تسجيله هدفا خلال مباراة مع منتخب إنجلترا، بريطانيا 29 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - لاعب المنتخب الإيطاليفيديريكو تشيزا والنمساوي مارتن هينتيرغير في ملعب أولمبيكو، إيطاليا 26 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - مشجعة أوكرانية قبل بدء مباراة السويد وأوكرانيا في ملعب هامبدن بارك في غلاسكو، بريطانيا 29 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - عناصر الأمن تقوم بإبعاد مشجع من أرض ملعب هامبدن بارك خلال مباراة إنجلترا وأوكرانيا في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا 29 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن المنتخب الإنجليزي هاري كين بعد تسجيله هدفا في مرمى المنتخب الألماني في ملعب ويمبلي، إنجلترا 29 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - كابتن المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخبه ضد المنتخب البلجيكي في ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، إسبانيا 27 يونيو 2021
    • مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت يفرح بفوز منتخبه على نظيره الألماني في ملعب ويمبلي في لندن، بريطانيا 29 يونيو 2021
    © REUTERS / Justin Setterfield
    مباراة دور الـ 16 من بطولة "يورو 2020" - كابتن منتخب سويسرا جرانيت جاكا يعبر عن فرحته بالفوز على المنتخب الفرنسي في المعلب الوطني في بوخارست، رومانيا 28 يونيو 2021
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    انتهت مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، يوم أمس الثلاثاء، ويبدأ الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم، 2 يوليو/ تموز.

    انطلقت بطولة «يورو 2020» لكرة القدم في 11 يونيو/ حزيران وتستمر حتى 11 يوليو/ تموز في 11 مدينة أوروبية. وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباراة دور ربع النهائي.

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" أبرز لحظات عاشها لاعبو المنتخبات الأوروبية ومشجعوها خلال مباريات دور الـ16.

    الموضوع:
    كأس أمم أوروبا 2020 (102)
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