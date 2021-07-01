بحر من "اللافندر" يغمر إيطاليا

جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" صوراً من حقل لافندر "البنفسجي" الذي يجذب السياح من مختلف الدول ومن إيطاليا نفسها.
تشتهر قرية سالي سان جيوفاني الصغيرة، الواقعة بالقرب من مدينة كونيو الإيطالية، بالحقول البنفسجية لأزهار لافندر (الخزامى).
جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" صوراً من حقل لافندر "البنفسجي" الذي يجذب السياح من مختلف الدول ومن إيطاليا نفسها.
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