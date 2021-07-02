صور طريفة التقطها صحفيون رياضيون

على الرغم من كل التحديات التي شهدها العام الماضي، تلقت مسابقة التصوير "مصور الفلك للعام" التابعة للمرصد الملكي البريطاني مرة أخرى، آلاف الأعمال المصورة المذهلة من مختلف أنحاء العالم.