تسجيل
08:19 GMT02 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    صور طريفة التقطها صحفيون رياضيون

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • عضوة من منتخب المكسيك للسياحة الإيقاعية خلال أدائها فقرة فنية في نهلئيات دورة الألعاب الأمريكية 2015 التي أقيمت في تورونتو، كندا 11 يوليو 2015
    • الحائز على الميدالية الذهبية السويسري ساندرو فيليتا (يسار) يشيد بالحاصل على الميدالية الفضية الإيطالي كريستوف إنرهوفر خلال مراسم توزيع الزهور للمراكز الثلاثة الأولى، في بطولة المشترك للتزلج على جبال الألب للرجال في مركز ألب روزا خوتر، خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، روسيا 14 فبراير 2014
    • الياباني كوسوكي هاجينو يستعد للمنافسة في نصف نهائي 200 متر حرة للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، في الملعب الأولمبي للألعاب المائية في ريو دي جانيرو، البرازيل 7 أغسطس 2016
    • يحاول الجمهور تجنب مضرب بيسبول بعد أن ألقاه أحد اللاعبين عن طريق الخطأ خلال مباراة سلسلة البيسبول الكاريبي بين فريقي أغيلاس دي مكسيكالي من المكسيك وألازانيس دي غرانما من كوبا في ملعب توماتيروس في كولياكان، ولاية سينالوا، المكسيك، في 5 فبراير 2017
    • مدافع منتخب ريال مدريد البرازيلي دانيلو يسدد الكرة برأسه خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يويفا، مباراة الإياب بين ريال مدريد وروما في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 8 مارس 2016
    • الإسباني رافائيل نادال يعيد كرة التنس لنظيره السلوفيني ألجاز بيديني خلال بطولة مونتي كارلو للاعبي التنس المحترفين، موناكو 18 أبريل 2018
    • الألمانيان ألكسندر غازسي ونيلي تشيجانشينا عرضًا في رقصة التزلج على الجليد القصيرة في قصر التزلج على الجليد خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، روسيا 16 فبراير 2014
    • البرازيلي ماساو كوهاتسو ينظر إلى الكرة خلال بطولة تنس الطاولة الدولية، كحدث اختباري لدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، في مركز مؤتمرات ريو دي جانيرو، البرازيل 18 نوفمبر 2015
    • فقد المهاجم الدنماركي في نادي أستون فيلا، نيكلاس هيلينيوس، سرواله القصير خلال محاولة تصدي من المدافع البلجيكي في نادي توتنهام هوتسبير، يان فيرتونغن، في مباراة كأس رابطة الأندية لكرة القدم بين أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير في فيلا بارك في برمنغهام، ويست ميدلاندز، 24 سبتمبر 2013
    • ينظر البولندي ميشال وينارسكي (صاحب رقم 2) إلى الوراء بعد اصطدامه بالجدار الخلفي للجنة التحكيم، ليحتفظ بتسديدة ضد بلغاريا خلال مباراة أولية للكرة الطائرة للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، 31 يوليو 2012، في لندن
    • نظرة السلوفاكية آنا شميدلوفا للكرة للعودة ضد الأسترالية سامانثا ستوسور، خلال مباراة الدور الأول للسيدات في اليوم الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس 2013 في نادي عموم إنجلترا في ويمبلدون، جنوب لندن، 25 يونيو 2013. وفازت ستوسور 6 مرات 1 ، 6-3
    • لاعب التنس الفرنسي مايكل لودرا يصطدم بفتاة الكرة على حدود الملعب، أثناء المباراة ضد الألماني تومي،في الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس 2009 في نادي عموم إنجلترا في 24 يونيو 2009
    • الياباني كين تيراوتشي خلال مرحلة تمهيدية للوثب 3 أمتار للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 في ملعب ماريا لينك للألعاب المائية في ريو دي جانيرو، البرازيل، 15 أغسطس 2016
    • تم تصوير لاعبة الجمباز الأمريكية شون جونسون خلال جولات تصفيات لألعاب الجمباز بين النساء في أولمبياد بكين 2008 في بكين، الصين 10 أغسطس 2008
    • سانتياغو سيلفا لاعب في فريق نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني (يمين)، ينتزع سروال اللاعب المكسيكي دييغو نوفاريتي من فريق نادي تولوكا، خلال مباراة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس آيرس ، الأرجنتين، 13 فبراير 2013
    • الرامي كورتيس روبرتس خلال منافسة رمي الثقل للرجال، ضمن سباقات المضمار والميدان الأولمبية الأمريكية في يوجين، أوريغون، الولايات المتحدة، 23 يونيو 2012
    • في هذه الصورة في 2 أبريل 2011، مهاجم فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة الأمريكي بليك جريفين (يسار)، يرتطم بجسد المدرب فيني ديل نيغرو، أثناء احتفاله في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني من مباراة كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر في لوس أنجلوس.
    • أفراد طاقم العمل في الملعب ينتظرون خروج لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا من الملعب، لتغطيته من المطر، خلال توقف مباراة فردية السيدات، في نصف النهائي ضد ليندساي دافنبورت في الملعب الرئيسي في ويمبلدون،1 يوليو 2004
    © AFP 2021 / Timothy A. Clary
    عضوة من منتخب المكسيك للسياحة الإيقاعية خلال أدائها فقرة فنية في نهلئيات دورة الألعاب الأمريكية 2015 التي أقيمت في تورونتو، كندا 11 يوليو 2015
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049430486_0:0:2305:1296_1200x675_80_0_0_52eb1b0af38b65b39b5e0931a393e540.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202107021049431442-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%86/

    يحتفل اليوم، 2 يوليو/ تموز، باليوم العالمي للصحافة الرياضية.

    وبهذه المناسبة، جمع لكم فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور طريفة التقطها صحفيون رياضيون في أحداث رياضية متنوعة حول العالم. 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك