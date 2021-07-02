أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
بعد أسبوع حار جدا، موسكو تشهد عواصف وأمطار غزيرة بينما موجة حر أخرى شديدة تضرب ولايات أمريكية، وانتهاء مباريات دور الـ16 ومفجآت جديدة في انتظار بطولة "يورو 2020"، والصين تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي، وقوع حادث كبير في سباق فرنسا للدراجات "تور دو فرانس"، إطلاق ناجح للصاروخ "سويوز 2.1 أ"، وحقول اللافندر الإيطالية تجذب أنظار السياح،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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