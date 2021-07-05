بلدة أتامي اليابانية تفقد ملامحها تحت تراكم هائل من الوحل

تواصل فرق الإنقاذ في اليابان مساعيها للبحث عن ناجين إثر انزلاق أرضي هائل وقع في بلدة أتامي، في محافظة شيزوكا، جنوب غرب طوكيو، والناجم عن تساقط أمطار غزيرة طيلة الأيام الماضية.

وتسببت السيول العارمة في تدمير مبان وجرف منازل بسكانها ما تركهم بين مفقود ومقتول.

وتشهد غالبية مناطق اليابان حاليا موسم أمطار يتسبب عادة بفيضانات وسيول وانزلاقات تربة ما يدفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء السكان، ومطالبة القوات العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة.

ويرجح العلماء تفاقم هذه الظاهرة إلى تغير المناخ، لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه، وبالتالي يزيد من احتمالات هطول أمطار غزيرة وكثيفة.