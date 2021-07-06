العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موعد بدء نقل الموظفين العاملين في الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء في 9 يونيو/ حزيران الماضي، إنه من المقرر "خلال الربع الأخير من العام الجاري، سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية". وتابع قائلاً: "لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية".

وفي مارس/ آذار الماضي، قال مدبولي إنه من المقرر نقل الموظفين إلى "العاصمة الإدارية الجديدة"، في أغسطس/ آب 2021، وأكد أنه "سيتم التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذلك تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي".

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وقال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني في وزارة الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن في "منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، يوجد برج إداري يبلغ ارتفاعه 170 متراً، وهو أعلى برج إداري في مصر"، وأضاف موضحاً أن "وزارة الإسكان تنفذ مشروع البرج الأيقوني الأطول في أفريقيا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية. ويشارك في أعمال البناء 8 شركات تعمل في مشروع البرج الأيقوني في حي المال والأعمال بـ8000 عامل مصري وصيني".

كما أفاد في خطابه، بأنه سيتم الانتهاء من الواجهة الزجاجية للبرج الأيقوني منتصف العام المقبل، وفى نهاية عام 2022 سيتم تشغيل منطقة الأبراج.

والعاصمة الإدارية الجديدة مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015.