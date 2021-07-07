تلفازعلى حافة زجاجة... فلسطيني يدهش جمهوره بفن التوازن

الشاب الفلسطيني محمد الشنبري، البالغ من العمر 26 عامًا، موهوب بالفن في موازنة الأشياء من جميع الأشكال والأحجام.

محمد الشنبري، شاب تعلم فنون التوزان بنفسه، ولم يفشل في إبهار جمهوره عندما يجد بكل هدوء ركنًا في متجر لتخزين المواد الغذائية ويعمل على توازن محتوياته، أو العثور على بعض الأغراض القديمة والمهترئة، أو حتى حطام من بين ركام المنازل المقصوفة، كمادة من المواد لاستخدامها في أشكال التوازن.

ما يأتي بسهولة لشنباري هو ما يفتقر إليه معظم العالم - التوازن.