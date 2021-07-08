صالون تجميل عربي يقدم "أظافر ذكية" تحمل شرائح بالمعلومات الشخصية

يقدم صالون "لانور بيوتي لاونج" خدمة مميزة للزبونات، حيث يتم إضافة شريحة صغيرة جدًا لطلاء الأظافر، والتي يمكن مسحها بعد ذلك لنقل البيانات - مثل بطاقة العمل الرقمية، أو حساب "إنستغرام"، أو حتى قائمة المطعم الإلكترونية. ويتم استخدام هذه التقنية في نطاق المجال القريب للاتصال بالأجهزة المحمولة.

قالت مؤسسة الصالون، نور مكارم، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية:

"نقوم بتحميل المعلومات التي تريدها، مثل اسمك ورقم هاتفك المحمول، وحساباتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعك الإلكتروني أيضًا".

بدأت مكارم بتطوير "أظافر ذكية" بعد انتشار الوباء في العالم، بهدف تطبيق قاعدة التباعد الإجتماعي. وأضافت: "كان التحدي الوحيد هو كيفية جعلها صغيرة بما يكفي لتناسب ظفر الإصبع".

وبحسب صالون "لانور بيوتي لاونج" فإنه قدّم أكثر من 500 جلسة طلاء لـ "الأظفار الذكية". وتأمل مكارم أن يكون لشريحة الأظافر الدقيقة استخدامات أخرى في المستقبل، أكثر قوائم المطاعم الرقمية للنوادل إلى طريقة الدفع غير التلامسي.