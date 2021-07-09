أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
تأهل منتخبي إيطاليا وإنجلترا إلى نهائي بطولة "يورو 2020"، افتتاح مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ74، وأكثر من 700 ألف صاعقة في يوم واحد فقط في بلدة كندية أدت إلى تدمير 90% منها، عقد الجولة الـ16 للمحادثات السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية نور سلطان، والدنمارك تبني أطول قلعة رملية في العالم، و بلدة أتامي اليابانية لاتزال تبحث عن ناجين إثر إنجراف هائل للأراضي، وشاب فلسطيني يعرض موهبته في "توازن الأشياء" وسط دمار الحرب... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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