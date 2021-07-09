أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

تشهد مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، على نحو غير مسبوق، منذ أكثر من أسبوع، نجم عنه حريق هائل في الغابات، الذي امتد إلى المناطق المجاورة ليدمر بلدة ليتون الصغيرة بالكامل، كما قامت السلطات المحلية بإجلاء أهالي المنطقة وباستدعاء قوات الجيش للمساعدة في إخماده.