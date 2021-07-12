"إنه عائد إلى روما"... إيطاليا بطل "يورو 2020"

انتهت بطولة "يورو 2020" يوم أمس الأحد بتتويج المنتخب الإيطالي بلقب "بطل أمم أوروبا لكرة القدم".

فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن بالتعادل 1-1.

يذكر أن إيطاليا فازت بكأس بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في عام 1968، وصاحبة لقب "بطل العالم" في 1934، 1938، 1982، و 2006، وحلت في المركز الثالث في بطولة 1990، ولم تتأهل إلى كأس العالم "روسيا 2018".

اقرأ أيضا - 4 حقائق تاريخية من نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا