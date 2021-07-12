"إنه عائد إلى روما"... إيطاليا بطل "يورو 2020"

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انتهت بطولة "يورو 2020" يوم أمس الأحد بتتويج المنتخب الإيطالي بلقب "بطل أمم أوروبا لكرة القدم".
فاز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي في لندن بالتعادل 1-1.
يذكر أن إيطاليا فازت بكأس بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في عام 1968، وصاحبة لقب "بطل العالم" في 1934، 1938، 1982، و 2006، وحلت في المركز الثالث في بطولة 1990، ولم تتأهل إلى كأس العالم "روسيا 2018".
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