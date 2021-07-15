مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء

انطلقت فعاليات مهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ74 في 6 يوليو/ تموز وتستمر حتى 17 منه.

ويقام المهرجان هذا العام لأول مرة في زمن جائحة كورونا، بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي، بحضور عدد كبير من المشاهير والنجوم من مختلف دول العالم.

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وترون في عرض ألبوم "سبوتنيك" اللون الأصفر الذي اكتسح السجادة الحمراء في سنوات مختلفة للمهرجان.