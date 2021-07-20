أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في العالم

أفادت الشرطة الألمانية، صباح أمس الأحد، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة ارتفعت إلى 156 في ألمانيا، وبذلك ارتفع الإجمالي في أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.