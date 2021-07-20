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    أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في العالم

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    • أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى، القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
    • أجواء الاحتفال بعيد الأضحى ومحاولة الإمساك بخروف في أحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك، روسيا 20 يوليو 2021
    • الرئيس السوري بشار الأسد يصلي صلاة العيد في مسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص، سوريا 20 يوليو 2021
    • أجواء الاحتفال بعيد الأضحى، فتاة تمسك بقطها بعد صلاة العيد في المسجد الأزرق في مدينة تاغويغ، االفلبين 20 يوليو 2021
    • صلاة عيد الأضحى في مدينة كابول، أفغانستان 20 يوليو 2021
    • المصلون العراقيون يهنئون بعضهم بعيد الأضحى بعد صلاة العيد في مسجد أبو حنيفة في مدينة بغداد، العراق 20 يوليو 2021
    • صلاة عيد الأضحى في مدينة باندونغ، إندونيسيا 20 يوليو 2021
    • صلاة عيد الأضحى خارج جامع آيا صوفيا في مدينة اسطنبول، تركيا 20 يوليو 2021
    • المسلمون الصغار والكبار يجتمعون للصلاة للاحتفال بعيد الأضحى في نيروبي، كينيا 20 يوليو 2021
    • صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
    • صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير مع مراعاة التباعد الاجتماعي في موسكو، روسيا 20 يوليو 2021
    © REUTERS / Ammar Awad
    أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى، القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
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    تحتفل اليوم شعوب الأمة الإسلامية في مختلف دول العالم بعيد الأضحى المبارك.

    وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العيد يذكر المؤمنين بقيم الإسلام، ويدعو إلى الرحمة والعدالة، وفق ما نقلته خدمة الكرملين الصحفية.

    ونشر موقع الكرملين الرسمي بيان التهنئة: "هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون ماضية، يذكر المؤمنين بأصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى، والتعامل الصادق مع الآخرين. وهذه المُثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي هي أساس جميع الأديان العالمية، تعمل كقوة توحيد قوية، وتساهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي، والتقاليد الأصلية لشعبنا".
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