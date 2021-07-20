أجواء الاحتفال بعيد الأضحى في العالم

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العيد يذكر المؤمنين بقيم الإسلام، ويدعو إلى الرحمة والعدالة، وفق ما نقلته خدمة الكرملين الصحفية.
ونشر موقع الكرملين الرسمي بيان التهنئة: "هذا العيد القديم، الذي تعود جذوره إلى قرون ماضية، يذكر المؤمنين بأصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى، والتعامل الصادق مع الآخرين. وهذه المُثل الإنسانية والأخلاقية السامية، التي هي أساس جميع الأديان العالمية، تعمل كقوة توحيد قوية، وتساهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي، والتقاليد الأصلية لشعبنا".
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