نسبة أمطار سنوية خلال ثلاثة أيام فقط... مدينة صينية مقلوبة رأسا على عقب

بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت محافظة هينان لجأ الصينيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة، من خلال تسريع جهود طواقم الإنقاذ في البحث عن ناجين ومساعدة المتضررين.

كما انتشرت هاشتاغات وعبارات تشجيع مثل "هينان، ابقِ قوية!" التي سرعان ما انتشرت كالفيروس.

عندما بدأ المواطنون يشاركون أخبارهم وقصصاً مرعبة طالبين المساعدة عبر الإنترنت، استجاب الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر منشوراتهم على منصة "Weibo" مباشرة إلى فرق الإنقاذ حتى يعرفوا مواقعهم ويتوجهوا إليهم.

فعلى سبيل المثال، عندما ظهرت أنباء حول توقف عمل قطارات عديدة بعد غرق خطوط السكك الحديدية، قام الناس بوضع قوائم بأرقام القطارات والموارد التي يحتاجها ركابها.

كما قام البعض بتجميع قصص نصية فقط من قوائم جهات الاتصال الطارئة، بعد اكتشاف أن المواطنين العالقين في بعض المناطق لا يمكنهم تحميل صوراً توضح خطورة وضعهم، بسبب تضرر شبكات الإنترت لديهم. فقام النشطاء بجمع المعلومات بحيث تكون المعلومات محدثة وإرسالها إلى الجهات المعنية.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، قام السكان الذين يعيشون بالقرب من محطة سكة حديد "تيلو" أيضًا بتوصيل الطعام وزجاجات المياه للركاب العالقين في قطار، وذلك بعد انتشار هاشتاغ "اتصال طوارئ رقم K226" ومشاهدته أكثر من 800 مليون مرة.

بينما ركز البعض الآخر على تقديم الارشادات والنصائح اللازمة في حالات الطوارئ، حيث شاركوا معلومات حول دعم الصحة العقلية ونصائح النظافة الشخصية.

وكانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه ما لا يقل عن 33 شخصا لقوا مصرعهم في المحافظة بعد أن شهدت مدينة تشنغتشو النسبة السنوية لتساقط الأمطار خلال ثلاثة أيام فقط.