"كش ملك"... ماذا يقف خلف تسمية المقاتلة الروسية الجديدة

يقدم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة عن مقاتلة سوخوي من الجيل الخامس الجديدة "Chekcmate" (تشيك ميت أو كش ملك) من معرض "ماكس 2021" الجوي.

قال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، في مقابلة مع قناة "آر تي":

"إذا نظرنا من منطلق مصطلحات الشطرنج، فإن الملكة هي "سو-57"، وهي طائرة قوية وثقيلة. وهناك قطعة أخف مثل الحصان، وهي تستخدم للهجوم. لذلك أطلقنا على هذه الطائرة (مقاتلة "تشيك ميت" ما يعني: كش ملك) اسمًا جامعاً (على سبيل الربط بين الاثنين). الطائرة عالية السرعة... ومزودة بأسلحة قوية".

وكان تشيميزوف قد أشار سابقاً إلى أن "تشيك ميت" ستكون قادرة على العمل في الفترة 2026-2027، وأن تكلفتها ستتراوح بين 25 و30 مليون دولار.

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