الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
ينتهي الأسبوع بانطلاق أولمبياد "طوكيو 2020"، وفيضانات مدمرة في الصين وفي مختلف أنحاء أوروبا، واحتفال مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك، وانطلاق فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في ضواحي موسكو... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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