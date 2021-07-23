تسجيل
10:36 GMT23 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صور

    الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • ماخينا مايدا (اليابان) خلال التدريب قبل انطلاق مسابقات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ23 في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
    • قلعة أثرية دمرت إثر فيضان ضخم أصاب مدينة إرفتشتات، ألمانيا 17 يوليو 2021
    • لملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون يعود بعد رحلته إلى الفضاء على متن أول رحلة لشركته، تكساس، الولايات المتحدة 20 يوليو 2021
    • رجل يحمل صنارة صيد في ساحة غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في بريشتينا، كوسوفو 18 يوليو 2021
    • دب صغير يتشبث بغصن شجرة بعد أن رآه ضابط السلامة من فريق لحالات الطوارئ خلال الحرائق بوت ليغ في جنوب ولاية أوريغون، الدولايات المتحدة الأمريكية 18 يوليو 2021
    • رجل يركب سيارة لورايدر، المركبة على ثلاث عجلات، في بولفار سانسيت، في حي إيكو بارك في لوس أنجلوس الأمريكية 18 يوليو 2021
    • تستخدم الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ضد التطعيم خلال تجمع حاشد في ميدان سينتاغما وسط أثينا، 21 يوليو 2021
    • مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ74- صوول النجون إلى السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم القلقون (The Restless) - كان ، فرنسا في 16 يوليو 2021
    • كش ملك تشيك ميت
    • متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يشارك في احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في باريس، فرنسا، 17 يوليو 2021.
    • امرأة تلتقط صورة سيلفي مع صديقاتها بعد أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد بادشاهي التاريخي في لاهور، باكستان21 يوليو 2021
    • فرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي على طائرات ميغ-29 أثناء العرض الجوي في إطار معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021
    • منطاد، الذي ابتكرته المجموعة الفنية اليابانية مي، يطير فوق متنزه يويوجي في طوكيو، اليابان 16 يوليو 2021، وهو جزء من مشروع يسمى ماسايومي - كلمة يابانية تعني الحلم الذي أصبح حقيقة.
    • اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في ميديلين، وذلك وسط احتفالات عيد الاستقلال في كولومبيا في 20 يوليو 2021
    • يُظهر هذا المنظر الجوي المسلمين الألبان خلال صلاة عيد الأضحى في ساحة سكندربج في تيرانا في 20 يوليو 2021
    • راقصون من هاييتي خلال مراسم التأبين، تكريما للرئيس الهايتي المغتال جوفينيل مويس، في متحف البانثيون الوطني في بورت أو برنس، هايتي، 20 يوليو 2021
    • بائعو المنتجات الطازجة ينظرون في سوق كاب هايتيان في هايتي، 21 يوليو 2021
    • فنادي مصارعة الديوك Anbalakay kay kano في حي بوا موكيت في بورت أو برنس، هايتي، 18 يوليو 2021
    • اعتقال أعضاء جناح العمال في حزب المؤتمر الهندي من قبل أفراد الأمن أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضد عملية المراقبة المزعومة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، في نيودلهي 20 يوليو 2021
    • المصلون العراقيون يهنئون بعضهم بعيد الأضحى بعد صلاة العيد في مسجد أبو حنيفة في مدينة بغداد، العراق 20 يوليو 2021
    • أشخاص يركبون جرافة في طريق غمرته مياه الفيضانات في مدينة تشنغتشو بمقاطعة هينان، الصين 22 يوليو 2021
    • شابتان تستعدان لقضاء الليل داخل مقعد الشاطئ المصمم خصيصًا على شاطئ بحر البلطيق في ترافيمويندي، ألمانيا 18 يوليو 2021
    • المشاركون في بطولة كأس العالم لرقصات أمريكا اللاتينية بين المحترفين في قصر الكرملين، موسكو، روسيا 17 يوليو 2021
    • ينام المصلون اليهود خلال تيشا باف، وهو يوم صيام ورثاء، يخلد ذكرى التاريخ في التقويم اليهودي الذي يُعتقد أنه تم تدمير المعبدين الأول والثاني، وسط مكافحة البلاد تكافح البلاد تفشي سلالة دلتا السريع، عند الحائط الغربي في البلدة القديمة بالقدس، 18 يوليو 2021
    • أشخاص يسهرون في حلبة الرقص بعد وقت قصير من إعادة الافتتاح، في حانة ذا بيانو ووركس في فارينغتون في لندن، إنجلترا 19 يوليو 2021
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    ماخينا مايدا (اليابان) خلال التدريب قبل انطلاق مسابقات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ23 في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1049635832_0:244:2451:1623_1200x675_80_0_0_999586e24895836cf61934490386b1bb.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/photo/202107231049636169-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83/

    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    ينتهي الأسبوع بانطلاق أولمبياد "طوكيو 2020"، وفيضانات مدمرة في الصين وفي مختلف أنحاء أوروبا، واحتفال مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك، وانطلاق فعاليات معرض الطيران والفضاء الدولي "ماكس 2021" في ضواحي موسكو... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك