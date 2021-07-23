الرقص في جنازة الرئيس... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت محافظة هينان لجأ الصينيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم المساعدة، من خلال تسريع جهود طواقم الإنقاذ في البحث عن ناجين ومساعدة المتضررين.