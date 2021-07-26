روسيا تحارب حرائق الغابات... النار لا تهدأ

أفاد مقر العمليات بجمهورية ساخا (ياقوتيا) اليوم الاثنين أنه خلال اليوم الماضي، تم إخماد 45 حريقًا في غابات في ياقوتيا وتم تحديد 16 حريقًا محليًا، بالإضافة إلى اكتشاف 18 حريقًا جديدًا.

قال النائب الأول لرئيس حكومة ياقوتيا، دميتري سادوفنيكوف: "اليوم، تم تسجيل 154 حريقاً في الجمهورية، يتم إخماد 52 منها، وتم إيجاد 16 حريقاً آخرا، كما تم القضاء خلال الـ24 الماضية على 45 حريقاً. وخلال الـ24 الماضاية أيضاً تم الكشف عن 18 حريقًا آخر، ويعمل على إخمادها 2075 شخصًا وباستخدام 270 وحدة من المعدات".

وأضاف أن "طائرات وزارة الدفاع والطوارئ، وشركات الطيران المحلية أيضاً تشارك في عملية إخماد الحرائق".

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وذكر موقع وكالة غابات روسيا الاتحادية "أفيا ليسو أوخرانا" في ياقوتيا، أنه تم تسجيل 79 حريقًا على مساحة 735823 هكتارًا فقط على أراضي الغابات. وفي محمية "لينا بيلارز" الطبيعية وحدها تم تسجيل 4 حرائق جديدة على مساحة 2350 هكتار.