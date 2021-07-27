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    الفائزون بجوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021

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    • صورة بعنوان سحر الشفق القطبي، للمصورة الروسية تاتيانا ميرزلياموفا، الحائزة على المركز الأول في فئة السفر من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان رعاة من ترانسيلفانيا، للمصور الهنغاري إستفان كيريكيس، الحائز على الجائزة الكبرى في مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة، للمصور البريطاني موهان وانغ، الحائز على المركز الثاني في فئة الطبيعة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة نزهة على المريخ، للمصور الصيني دان ليو، الحائز على المركز الأول في ترشيحات مصور العام من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة الوصول إلى الروح، للمصور الإسباني كويم فابريغاس، الحائز على المركز الثالث في ترشيحات بورتريه من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة حياة الفتيات، للمصورة الألمانية فاليري هلبيتش-بوتشاتشير، الحائزة على المركز الثالث في ترشيحات أسلوب حياة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة العزلة، للمصورة الإيطالية كارلوتا كونسوني، الحائزة على المركز الثاني في ترشيحات آخرون من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة صالة رياضية قديمة، للمصور البنغلاديشي مهابوب حسين خان، الحائز على المركز الأول في ترشيحات أسلوب حياة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة، للمصور الصيني دونغ وي، الحائز على المركز الأول في ترشيحات الأطفال من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان صباح هولندي، للمصورة الهولندية كلير دروبيرت، الحائزة على المركز الأول في ترشيحات الغروب من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان سحاب، للمصور الإسرائيلي إينات شتيكلر، الحائزة على المركز الأول في ترشيحات البيئة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان السير على الرصيف في الهواء الطلق، للمصور الأمريكي جيف راينر، الحائزة على المركز الثالث في ترشيحات مصور العام من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان معاينة الفنان، للمصور الأمريكي بافلو كيريليوك، الحائزة على المركز الثالث في ترشيحات آخرون من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة، للمصور إياكوفوس دراكوليس، الحائزة على المركز الثاني في ترشيحات الأطفال من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان التأمل في الإيجابيات، للمصور الأسترالي كريستيان هورغان، الحائز على المركز الأول في ترشيحات الطبيعة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان قطعة حلوى، للمصور الصيني ويجانغ وانغ، الحائز على المركز الأول في ترشيحات الهندسة المعمارية من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة، للمصورة الأمريكية ليز هوانغ، الحائز على المركز الثاني في ترشيحات حياة المدينة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان الترابط، للمصور الهندي شاران شيتي، الحائز على المركز الأول في ترشيحات مصور العام من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان خطوط مجمدة، للمصور الإيطالي ماتيو لافا، الحائز على المركز الثالث في ترشيحات فن تجريدي من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان ينبض بالنشاط، للمصور الصيني هيشيانغ جيو، الحائز على المركز الثاني في ترشيحات لوحة للحياة الساكنة من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان اتخذ وضعية لألتقط لك صورة، للمصورة الهولندية ليلى باكر، الحائز على المركز الأول في ترشيحات الحيوانات من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان رحلة من إجوازو ، للمصور الأمريكي ليجي وانغ، الحائز على المركز الأول في ترشيحات منظر طبيعي من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان غير معنون ، للمصور الأسترالي غلين هومان، الحائز على المركز الأول في ترشيحات فن تجريدي من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    • صورة بعنوان الصيف الأسود الجبل الأزرق، للمصور الأسترالي كريستيان هورغان، الحائز على المركز الأول في ترشيحات الأشخاص من مسابقة التصوير الدولية IPPAWARDS 2021
    صورة بعنوان "سحر الشفق القطبي"، للمصورة الروسية تاتيانا ميرزلياموفا، الحائزة على المركز الأول في فئة "السفر" من مسابقة التصوير الدولية "IPPAWARDS 2021"
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    أعلنت لجنة التحكيم التابعة لمسابقة التصوير "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021" عن قائمة الحصلين على الجائزة الكبرى والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن ترشيحات في في فئات متنوعة من المسابقة.

    في المجموع، تم تقديم الآلاف من الأعمال المصورة من أكثر من 140 دولة لمسابقة التصوير "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021" (iPhone Photography Awards 2021) هذا العام.

    تنافس ممثلو 17 دولة، من رومانيا إلى بنغلاديش، وحصلوا على أهم جوائز المسابقة. حصل المصور الصحفي الروماني إستفان كيريكس على جائزة "مصور العام" عن صورته بعنوان "رعاة من ترانسيلفانيا".

    وفازت الروسية تاتيانا ميرزليكوفا من موسكو، بالمركز الأول في فئة "السفر"، بصورتها المعنونة بـ"سحر الشفق القطبي" التي التقطتها أثناء رحلتها إلى منطقة تيريبيركا في إقليم مورمانسك أقصى شمال روسيا.

    وترون في ألبوم "سبوتنيك" أعمال الفائزين في مسابقة "جوائز التصوير بـ"آيفون" لعام 2021".

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