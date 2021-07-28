لا... هذا ليس جميلا... بحيرة في الأرجنتين يتحول لونها إلى الوردي

وكان السكان المحليون قد اشتكوا من الروائح الكريهة والمشاكل البيئية الأخرى حول النهر والبحيرة. والآن أضيفت إليها المواد الحافظة!

من جانبها أكدت السلطات المحلية أنه تم منح تصريح لرمي هذه المواد بشكل رسمي. وأن "كبريتيت الصوديوم لا يضر بالطبيعة"، وأنه بعد أيام قليلة سيعود لون الماء إلى طبيعته.

ومع ذلك، فإن دعاة حماية البيئة قلقون: وفقًا للقانون، يجب معالجة المادة الحافظة وتحييدها قبل التخلص منها، لكن لا أحد يلتزم بهذه القاعدة.