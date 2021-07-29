عرض أزياء "الموضة المحتشمة" في قازان الروسية...بلمسات شرقية حديثة

أقيم، يوم أمس الأربعاء، عرض أزياء "Modest Fashion Day" لمجموعة من الممصممين في إطار البرنامج الثقافي لـ"قمة قازان 2021".

بدأ عرض أزياء "يوم الموضة المحتمشة" (Modest Fashion Day) ببرنامج عمل: في إطار جلستين مواضيعيتين، ناقش فيها الخبراء الروس والأجانب آفاق الأزياء اللائقة والتدابير اللازمة لدعم المصممين الموهوبين، وذلك بحضور ممثلي مجلات الموضة على المستوى العالمي مثل "فوغ" (Vogue) و"إن ستايل" (InStyle)، وكذلك مؤسسي العلامات التجارية للملابس الإسلامية ومدوني الموضة المشهورين وغيرهم.

كما تمكن المشاركون وضيوف القمة من حضور عرض للأزياء "الموضة المحتشمة"، حيث قدم 10 موهوبين مجموعاتهم. وبالتالي، يمكن لضيوف الحدث مشاهدة مجموعة الملابس الصيفية والمجموعات المواضيعية الأخرى للعلامات التجارية Measure و Guzelem و SAHARA و ZUHAT و Su.Su و Alsu Gilmi و Eva Graffova و IGORGULYAEV.

بالإضافة إلى ذلك، كان أحد المشاركين في فعاليات عرض الأزياء، عضو النقابة الباريسية للأزياء الراقية والملابس الجاهزة، وصاحب لقب "فنان الشعب الروسي" مصمم الأزياء الروسي فالنتين يوداشكين. والذي بدوره قال إنه "عند إنشاء المجموعة، استوحى الإلهام من الزخارف الوطنية لجمهورية تتارستان الروسية، باستخدام "لمسات شرقية، أعيدت صياغتها لتتماشى مع الاتجاهات الحديثة".

وتستضيف مدينة قازان الروسية القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي: قازان 2021" في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 يوليو/ تموز الجاري.