موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
انتهاء الأسبوع الأول منذ انطلاق أولمبياد "طوكيو 2020"، والصين لا تزال تحارب آثار الفيضانات الضخمة، واندلاع حرائق هائلة في جنوب تركيا تمتد بسرعة الريح إلى المناطق المجاورة، وانعقاد القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021"، تحول مياه بحيرة في الأرجنتين إلى الوردي والسلطات توضح السبب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحول إلى "إكليل بشري"... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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