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    موقف محرج لبوريس جونسون مع مظلته... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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    • اندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 29 يوليو 2021
    • مساعدات من خانتي مانسيسك الروسي تصل سوريا
    • يشارك فنانون وراقصون تقليديون في عرض ثقافي لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ملعب أثناء زيارته إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 25 يوليو 2021
    • راكب الأمواج الياباني، هيروتو أوهارا، خلال ربع نهائي مسابقة ركوب الأمواج للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، أولمبياد طوكيو 2020، على شاطئ تسوريغاساكي في إيتشينوميا، اليابان 27 يوليو 2021
    • متظاهرون يزيلون حاجزًا للشرطة خلال مظاهرة ضد خطة الممر الأخضر في روما، إيطاليا 27 يوليو 2021
    • بعد حريق ديكسي (Dixie Fire)، استقرت المركبات المحترقة في ممر طريق في مجتمع إنديان فولز في مقاطعة بلوماس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 26 يوليو 2021
    • حضر أحد رواد المهرجان رولينغ لاود في ملعب هارد لوك في ميامي غاردينز، فلوريدا، الولايات المتحدة 25 يوليو 2021
    • أشخاص في فندق غمرته المياه في مدينة نينغبو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حيث ضرب إعصار إن-فا الساحل الشرقي للصين، 25 يوليو 2021
    • زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أتونا في هيفا أوا، ثاني أكبر جزيرة في جزر ماركيساس، بولينيزيا الفرنسية في 27 يوليو 2021
    • حرائق الغابات بالقرب من تاراغونا، شمال شرق كتالونيا في إسبانيا، 25 يوليو 2021
    • الأمير تشارلز، وسط الصورة، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، إلى اليمين، يحتميان من المطر أثناء إزاحة الستار عن النصب التذكاري لشرطة المملكة المتحدة في بستان النصب التذكاري الوطني في ألريواس، إنجلترا، 28 يوليو 2021
    • لاجئ من الروهينغا يجلس مع طفله داخل مأواه الذي غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في مخيم الروهينغا للاجئين في كوتوبالونغ، بنغلاديش، 28 يوليو 2021
    • استئناف حركة الشحن الجوي بين كراسنودار الروسية وحلب السورية، 28 يوليو 2021
    • الأسترالي لوغان مارتن يقوم بقفزة عالية على خلفية مبنى سكني قريب، خلال جلسة تدريب BMX Freestyle في أولمبياد طوكيو 2020، اليابان 27 يوليو 2021
    • نجيب ميقاتي
    • مسار سكة حديد مدمر في أرفايلر، بعد وقوع فيضانات ضخمة في غرب ألمانيا 23 يوليو 2021
    • بالون (28 مترًا)، على شكل رأس الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ، كجزء من الترويج لمعرض فان جوخ في تورنتو، أونتاريو، كندا 28 يوليو 2021
    • عرض أزياء في قمة قازان 2021
    • يستعد المخلصون، الذين تم ثقب خديهم بواسطة أعمدة حديدية كجزء من الطقوس المكرسة لبدء رحلة الحج السنوية إلى معبد الإلهة الهندوسية شيتلا ماتا في جامو، الهند، 25 يوليو 2021
    • بحيرة وردية في محافظة تشوبوت، الأرجنتين 23 يلويو 2021
    • تفوم فنانة الرسم بالشمع بتنقيح أحد شخصيات مصنوعة من الشمعن في حفل إزاحة الستار عن مجسمات الشمع لفرقة الغناء ليتل ميكس البريطانية في متحف مدام توسو في لندن، بريطانيا، 28 يوليو 2021
    • المواطنون في مقدونيا الشمالية يهربون إلى نهر تريسكا، غرب مدينة إسكوبية، من الحر الشديد الذي ضرب المنطقة، بحيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 43 درجة مئوية، 28 يوليو 2021
    • شاب يركب دراجة هوائية بجوار عربة تجرها الحمير المحملة بالإطارات في كابول، أفغانستان 27 يوليو 2021
    • عامل نيبالي ينظف الطحالب في بركة كمال بوخاري في كاتماندو، نيبال 27 يوليو 2021
    • جندية إسرائيلية تقوم برش رذاذ الفلفل باتجاه صحفي خلال تغطيتها لمظاهرة ضد إقامة المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من طوباس في الضفة الغربية المحتلة ، 27 يوليو 2021
    • قمة قازان 2021
    © AP Photo / Suat Metin / IHA
    اندلاع حريق ضخم في غابة بالقرب من بلدة مانافغات، 75 كلم شرق المدينة السياحية أنطاليا، تركيا 29 يوليو 2021
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    انتهاء الأسبوع الأول منذ انطلاق أولمبياد "طوكيو 2020"، والصين لا تزال تحارب آثار الفيضانات الضخمة، واندلاع حرائق هائلة في جنوب تركيا تمتد بسرعة الريح إلى المناطق المجاورة، وانعقاد القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2021تحول مياه بحيرة في الأرجنتين إلى الوردي والسلطات توضح السبب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحول إلى "إكليل بشري"... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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