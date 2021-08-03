الفائزون في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

وتتعرفون من خلال ألبوم "سبوتنيك" على أفضل الأعمال المصورة، في مسابقة "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم"، والتي نالت المراكز الخمس الأولى في فئات التصوير المختلفة، كما تتعرفون على صاحب الجائزة الكبرى من خلال الألبوم.

تواصل إمارة دبي في توجيه طاقاتها نحو التنمية، حيث تشكل استراتيجية دبي 2015 الوسيلة الناجعة للتنمية البشرية والتي لا تقتصر على توفير الرخاء الاجتماعي لهم فحسب، بل الارتقاء بالمشهد الثقافي العام.

مع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي" المتميّزة والتي تعكس التزام دبي في تشجيع الفن ودعمه، فضلاً عن رفد الثقافة بكل ما هو جديد ومبدع. تخصص هذه الجائزة للمصوّرين المبدعين بكل أرجاء المعمورة ، الأمر الذي يصقل المواهب الوطنية، عبر الاحتكاك بخيرة المواهب العالمية، ما يحقق أهداف الجائزة ويرتقي بالمستوى العام لفن ينطلق بسرعة الضوء مخترقاً كل حواجز التعبير بالكلمات ليتربع على عرش نقل الحقائق والمشاعر والأفكار ألا وهو فن التصوير الضوئي.