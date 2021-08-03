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    الفائزون في مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

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    • صورة بعنوان الواجب، للمصور أري باسوس من البرازيل، الفائز في مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان عين في السماء، للمصور راهول بنسال من الهند، الفائز بالمركز الخامس في فئة التصوير المعماري من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان عناق، للمصور إلهان كيلينس من تركيا، الفائز بالمركز الثاني في فئة الإنسانية من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان ملاذ آمن، للمصور إيريك غرونينغسايتر من النرويج، الفائز بالمركز الثالث في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان قوة ناغورني قره-باغ، للمصور ألكسندر ماكبرايد من بريطانيا، الفائز بالمركز الخامس في فئة بورتفوليو من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان ذوبان الذهب، للمصور شارلز ساسويناتو من إندونيسيا، الفائز بالمركز الأول في فئة التصوير المعماري من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان فوق مناطق القطبية، للمصور فلوريان ليدو من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة بورتفوليو من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان العين، للمصور لين جينغ من الصين، الفائز بالمركز الثالث في فئة التصوير المعماري من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان الجروح السوداء، للمصور مارك أبو جودة من لبنان، الفائز بالمركز الثالث في فئة الإنسانية من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان العناق من أجل البقاء على قيد الحياة، للمصور مادز نيسن من الدنمارك، الفائز بالمركز الأول في فئة الإنسانية من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان التباعد الاجتماعي، للمصور غيوسيبي كوتشييري من إيطاليا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - أبيض وأسود من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان التباعد الاجتماعي، للمصور يوسف الحبشي الهاشمي من الإمارات العربية المتحدة، الفائز بالمركز الرابع في فئة بورتفوليو من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    • صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
    © Photo / Ary Bassous / HIPA
    صورة بعنوان "الواجب"، للمصور أري باسوس من البرازيل، الفائز في مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي" خلعت الدكتورة جوليانا ريبيرو للتو زيها الواقي من أجل تناول وجبة الغداء، وذلك بعد 8 ساعات من العمل المتواصل في غرفة الطوارئ مع مرضى "كوفيد - 19". تظهر علامات واضحة للاستخدام المطول والمتكرر لهذا النوع من المعدات على وجهها. تعكس ملامحها مجهودًا كبيرًا وإرهاقًا شديدًا بسبب التزام الإنسان بواجبها الأخلاقي. ما يأسر أنفاسك هو ملامح الحزن الظاهرة على وجهها، لأنها تشعر بألم الإنسانية، حيث تجاوز عدد الوفيات في البرازيل نصف مليون شخص بسبب الوباء. التقطت هذه الصورة في مستشفى جامعة كليمنتينو فراغا فيلهو في ريو دي جانيرو، البرازيل.
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    أعلنت لجنة تحكيم مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم" عن أسماء الفائزين بموسمها العاشر "الإنسانية".

    وتتعرفون من خلال ألبوم "سبوتنيك" على أفضل الأعمال المصورة، في مسابقة "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم"، والتي نالت المراكز الخمس الأولى في فئات التصوير المختلفة، كما تتعرفون على صاحب الجائزة الكبرى من خلال الألبوم.

    تواصل إمارة دبي في توجيه طاقاتها نحو التنمية، حيث تشكل استراتيجية دبي 2015 الوسيلة الناجعة للتنمية البشرية والتي لا تقتصر على توفير الرخاء الاجتماعي لهم فحسب، بل الارتقاء بالمشهد الثقافي العام.

    مع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي" المتميّزة والتي تعكس التزام دبي في تشجيع الفن ودعمه، فضلاً عن رفد الثقافة بكل ما هو جديد ومبدع. تخصص هذه الجائزة للمصوّرين المبدعين بكل أرجاء المعمورة ، الأمر الذي يصقل المواهب الوطنية، عبر الاحتكاك بخيرة المواهب العالمية، ما يحقق أهداف الجائزة ويرتقي بالمستوى العام لفن ينطلق بسرعة الضوء مخترقاً كل حواجز التعبير بالكلمات ليتربع على عرش نقل الحقائق والمشاعر والأفكار ألا وهو فن التصوير الضوئي.

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