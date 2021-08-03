"الرمز"... في ذكرى ضحايا مرفأ بيروت

كُشف النقاب، يوم أمس الاثنين، عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من حطام الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الصيف الماضي، فيما أثار مشاعر متباينة بين تأييد البعض ورفض آخرين يعتقدون أنه يتعين تحقيق العدالة قبل إقامة النصب التذكارية.