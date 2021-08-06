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    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • تُظهر صورة الأقمار الصناعية الملونة بالأشعة تحت الحمراء حرائق الغابات بالقرب من أويمابينار في منافغات القريبة من مدينة أنطاليا، تركيا في 29 يوليو 2021
    • لاعبات يتنافسن في نهائي سباق حواجز 3000 م سيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، اليابان 4 أغسطس 2021
    • امرأة تسبح لتبرد في بحيرة كسيما، وهي بحيرة طبيعية صغيرة تقع في حديقة فالبونا الوطنية بالقرب من دراغوبي، 4 أغسطس 2021
    • اشتعال حرائق الغابات في جزيرة إيفيا، اليونان 3 أغسطس 2021
    • ويلي آدامز (27) من ميلووكي برورز يصب الماء على زميله في الفريق رودي تيليز خلال مقابلة بعد فوز فريق برورز على بيتسبرغ بايرتس في مباراة بيسبول، ميلووكي، 4 أغسطس 2021 . ضرب تيليز شوطًا ثلاثيًا متضررًا خلال الشوط السابع.
    • يتلقى السيد لوردي من فرقة لموسيقى هارد روك الفنلندية الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 فى حدث تم تنظيمه فى روفانيمى ، فنلندا، 1 أغسطس 2021
    • اصطدام قطاري ركاب بلدة دومازيتش في جنوب غرب جمهورية التشيك، 4 أغسطس 2021
    • يقوم سائق دراجة نارية بحركة بهلوانية على دراجته النارية مع أحد الركاب خلال معرض في حي إل فالي في كاراكاس ، فنزويلا ، 31 يوليو 2021
    • مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر قوات الأمن بالقرب من البرلمان اللبناني في بيروت، بعد خروج المئات في ذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، لبنان، 4 أغسطس 2021
    • رئيسة الوزراء الاسكتلندية أثناء زيراتها روضة أطفال في فالين، بريطانيا 4 أغسطس 2021
    • أشخاص يمشون بجوار عرض إعلان فيديو ثلاثي الأبعاد لقطط عملاق تم تركيبه مؤخرًا في منطقة التسوق الشهيرة شينجوكو في طوكيو، اليابان 1 أغسطس 2021.
    • الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    • يقف فلامنغو وردي بين فراخ طيور النحام في حظيرة في إيج مورتس، بالقرب من مونبلييه، جنوب فرنسا، 3 أغسطس 2021، خلال عملية وضع العلامات والسيطرة السنوية لمراقبة تطور الأنواع.
    • صبي لاجئ من الروهينغا يقف خارج خيمة في مخيم للاجئين على طول ضفاف نهر يامونا في الحدود الجنوبية الشرقية لنيودلهي، الهند، 1 يوليو 2021
    • أولاد عراقيون يسبحون مع قطيع من الجواميس في نهر ديالى في منطقة الفضلية شمال شرق بغداد في 2 أغسطس 2021، وسط درجات حرارة صيفية شديدة الارتفاع.
    • يتنافس الفرنسي نيكولا توزانت، خلال مسابقة قفز الفروسية خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، 2 أغسطس 2021
    • يوجه الناس ألواح التجديف الخاصة بهم على طول قناة خلال مهرجان SUP (Stand Up Paddle) - ركوب الأمواج في سان بطرسبرغ، روسيا، 31 يوليو 2021
    • شبان يشاهدون أحدهم يقفز من جسر عبر قناة تصريف غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة القديمة صنعاء، اليمن في 3 أغسطس 2021
    • معرض الزهور السورية الدولي في دمشق، سوريا 4 أغسطس 2021
    • كورين، ولابة يوتا - 2 أغسطس: منظر جوي، يقسم جسر سكة حديد بحيرة سولت ليك الكبرى بالقرب من كورين بولاية يوتا.
    • أولمبياد طوكيو 2020 - ألعاب القوى - الوثب الطويل للسيدات - النهائي، تارا ديفيس من الولايات المتحدة، الملعب الأولمبي في طوكيو، اليابان - 3 أغسطس 2021
    • أحد المتعبدين يرتدي زي كالي يرقص خلال مهرجان بونالو في حيدر أباد، الهند، 1 أغسطس 2021.
    • مهجرون يعودون إلى بلداتهم في ريف اللاذقية الشمالي، سوريا 3 أغسطس 2021
    • الحيوان الكسلان ذو الحلق البني المسمى 43 ، الذي أنقذاه زوجان في منطقة سكنية، ينتظر في قفص للكلاب قبل للإفراج عنه، في ملجأ الزوجين للكسلانيات، في سان أنطونيو، فنزويلا في 30 يوليو 2021
    • سيارة تغادر تشيستر على خلفية حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 4 أغسطس 2021
    • شاطئ السباحة في بلدة نيكولايفكا في القرم، روسيا 31 يوليو 2021
    • طفل فلسطيني يستخدم المقلاع لرشق الحجارة خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيتا شمال الضفة الغربية المحتلة في 30 يوليو 2021
    • الناس يشاهدون الألعاب النارية على جدار بحري أعيد بناؤه بعد وقوع كارثة تسونامي في عام 2011، في ميناميسوما، محافظة فوكوشيما، اليابان 1 أغسطس 2021
    © REUTERS / 2021 Maxar Technologies
    تُظهر صورة الأقمار الصناعية الملونة بالأشعة تحت الحمراء حرائق الغابات بالقرب من أويمابينار في منافغات القريبة من مدينة أنطاليا، تركيا في 29 يوليو 2021
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778112_0:0:3436:1932_1200x675_80_0_0_fdc9ad0e0b71fda072605530697392b8.jpg
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    نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.

    ترتفع حصيلة الميداليات للمنتخبات المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، استمرار اشتعال الحرائق في كل من تركيا والولايات المتحدة واليونان و روسيا، وقيام معرض دمشق الدولي للزهور، واصطدام مأساوي لقطاري ركاب جنوب غرب التشيك، وفي ذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ لبنان وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ورئيسة وزراء اسكتلندا تلعب كرة القدم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".

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      كُشف النقاب، يوم أمس الاثنين، عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من حطام الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الصيف الماضي، فيما أثار مشاعر متباينة بين تأييد البعض ورفض آخرين يعتقدون أنه يتعين تحقيق العدالة قبل إقامة النصب التذكارية.

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    • تُظهر صورة الأقمار الصناعية الملونة بالأشعة تحت الحمراء حرائق الغابات بالقرب من أويمابينار في منافغات القريبة من مدينة أنطاليا، تركيا في 29 يوليو 2021
      Last update: GMT 08:42 02.08.2021
      GMT 08:42 02.08.2021

      حرائق الغابات التركية من الأقمار الصناعية

      قال وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، أن رجال الإطفاء خاضوا معركة يوم أمس الأحد للسيطرة على خمسة حرائق في الغابات، بينها حرائق في بلدتي مانافجات ومارماريس الساحليتين.

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