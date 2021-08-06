نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"

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نقدّم لكم الألبوم المصور عن أبرز أحداث الأسبوع الماضي، من مختلف زوايا العالم.
ترتفع حصيلة الميداليات للمنتخبات المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، استمرار اشتعال الحرائق في كل من تركيا والولايات المتحدة واليونان و روسيا، وقيام معرض دمشق الدولي للزهور، واصطدام مأساوي لقطاري ركاب جنوب غرب التشيك، وفي ذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ لبنان وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ورئيسة وزراء اسكتلندا تلعب كرة القدم،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة تجدونها في الألبوم الأسبوعي من "سبوتنيك".
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