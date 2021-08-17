انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

احتشد آلاف المدنيين "المستميتين" على الفرار من أفغانستان في مطار العاصمة كابول، يومي الأحد والاثنين، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة.

وتدفقت حشود إلى المطار سعيا للفرار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج.

وأكدت حركة "طالبان"، أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأنها لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.