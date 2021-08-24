صور لجمال أفغانستان بعيدا عن الحرب

منذ سنوات عديدة والحرب الأفغانية بين كر وفر إلى أن أعلنت حركة "طالبان" المحظورة في روسيا وعدد من الدول السيطر عليها، ولكن الجانب غالمشرق من الحياة يأخذنا للإستمتاع بالطبيعة الأفغانية ورؤية مناظهرها الرائعة.
- أطفال أفغان يعبرون قناة في ضواحي جلال آباد© AFP 2021 / Noorullah Shirzada
- رجل أفغاني مسن في باحة مبنى تقليدي قيد الإنشاء في الجزء القديم من هرات© AFP 2021 / Massoud Hossaini
- دير بوذي قديم بالقرب من جلال آباد ، شرق كابول ، أفغانستان© AP Photo / Rahmat Gul
- طفل أفغاني يمشي في حقل الخشخاش في منطقة جلال آباد شرق كابول ، أفغانستان.© AP Photo / Rahmat Gul
- تماثيل بوذا باميان ، أفغانستان ، 1997© AP Photo / Zaheeruddin Abdullah
- منظر عام للمدينة من خلال أحد الكواتين الفارغين لتماثيل بوذا التي دمرتها حركة طالبان * في عام 2001 ، باميان© AFP 2021 / Shah Marai
- مؤمنون أفغان يؤدون صلاة الجمعة في بداية عيد الأضحى بمناسبة نهاية شهر رمضان في المسجد الجامع في هرات.© AFP 2021 / Aref Karimi
- سكان ونشطاء بالقرب من مكان إقامة تمثال بوذا صلصال ، أفغانستان© AFP 2021 / Wakil Kohsar
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