صور لجمال أفغانستان بعيدا عن الحرب

الحرب ترسم صورة بشعة عن المكان الذي اندلعت فيه، ومن يبحث عن الحقيقة يرى واقعا مغايرا تماما لما تخلفه هذه الحرب.

منذ سنوات عديدة والحرب الأفغانية بين كر وفر إلى أن أعلنت حركة "طالبان" المحظورة في روسيا وعدد من الدول السيطر عليها، ولكن الجانب غالمشرق من الحياة يأخذنا للإستمتاع بالطبيعة الأفغانية ورؤية مناظهرها الرائعة.