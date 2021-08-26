مشاهير غادروا أفغانستان

مع تدهور الوضع السياسي والإنساني في أفغانستان يهرع المواطنون والأجانب والمشاهير إلى مغادرة البلاد، طلباً للجوء السياسي والإنساني في الدول الأخرى.

في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري دخلت عناصر من تنظيم "طالبان"* العاصمة الأفغانية كابل واحتلوا القصر الرئاسي.

وبعد الاستلاء على السلطة، بدأت الفوضى الحقيقية في البلاد، حيث يحاول السكان المحليون وهم حالة ذعر مغادرة وطنهم.

نجح البعض في ذلك. والبعض لا يزال مستمرا في المحاولة، في نفس الوقت الذي تستمر فيه عملية إجلاء المواطنين الأجانب من مطار كابول.

ألمانيا وبولندا ودول أخرى تعمل بنشاط على إجلاء مواطنيها من أفغانستان.

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الطريقة الوحيدة لمغادرة أفغانستان هي عن طريق الجو، إذ أن كل الحدود البرية الآن تحت سيطرة التنظيم.

بعد تفاقم الوضع في أفغانستان، تعمل أوزبكستان كوسيط في سلسلة عمليات الإجلاء من البلاد.

*منظمة إرهابية محظورة في روسيا وعدد من الدول الأخرى.