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    أقرف عشر أطباق في العالم

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    • أكلة آسيوية تسمى بالوت (جنين البط)
    • زجاجات من نبيذ الثعبان في مطعم في ضواحي مدينة هانوي، فيتنام
    • فطائر معدة من الرز و دم الخنزير من الوجبات الشهية في تايلاند
    • طبق من لحم الحمام في مطعم فرنسي
    • جبن كاسو مارزو (المعنى الحرفي: الجبن الفاسد) في متحف الطعام المقرف في فرنسا
    • الجراد المقلي في أوغندا
    • أحد الزبائن يتذوق الفاكهة الاستوائية اللاذعة دوريان في مقهى ماو شان وانغ في سنغافورة.
    • طبق بانيكي (الخفافيش المقلية)
    • رجل خلال مسابقة أكل هاغيز في اسكتلندا
    • قطعتان من هاكارل في حانة في أيسلندا
    © Depositphotos / Scottiebumich
    أكلة آسيوية تسمى "بالوت" (جنين البط)
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    نشر مدون على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" قائمة بعشرة أطباق باعتبارها أنها الأكثر قرفاً في العالم.

    ومن ضمن الأطباق والوجبات الغذائية: فطائر "من دم الخنزير"، والجراد المقلي، ووجبة من الخفافيش المقلية، ونبيذ الأفاعي وغيرها من الأطباق قد تكون من محبيها!

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