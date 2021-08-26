أقرف عشر أطباق في العالم

نشر مدون على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات" قائمة بعشرة أطباق باعتبارها أنها الأكثر قرفاً في العالم.

ومن ضمن الأطباق والوجبات الغذائية: فطائر "من دم الخنزير"، والجراد المقلي، ووجبة من الخفافيش المقلية، ونبيذ الأفاعي وغيرها من الأطباق قد تكون من محبيها!